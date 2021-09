Ultime Notizie » Federico Chiesa » Giocherà Federico Chiesa Napoli-Juventus?

DIRETTA JUVE – I tifosi Bianconeri sono in apprensione per le sorti del loro giocatore Federico Chiesa: non è ancora certa la sua presenza in Napoli-Juve, big match della 3a giornata di Serie A in programma sabato 11 settembre alle ore 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli. In effetti, la presenza del giocatore in questa super sfida di campionato resta in dubbio.

Dopo che ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio rimediato nel corso dell’allenamento di martedì pomeriggio a Reggio Emilia, prima di Italia-Lituania, a Federico Chiesa è stato diagnosticato solo un affaticamento, quindi nessuna lesione.

Anche se i tifosi della Vecchia Signora possono tirare un sospiro di sollievo, Allegri deciderà all’ultimo minuto se far giocare Chiesa contro il Napoli. E’ molto probabile, infatti, che il tecnico bianconero decida di farlo riposare per averlo poi, al 100% delle sue condizioni fisiche, nell’esordio in Champions League.