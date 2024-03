Ultime Notizie » A che ora gioca la Juve Oggi » NAPOLI JUVENTUS Streaming Gratis, dove Diretta TV Oggi alle 20:45. E Rojadirecta?

Dove vedere Napoli Juventus Streaming Gratis. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 3 marzo 2024, al Maradona Stadium, Napoli e Juventus si sfidano nel 27° round della Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri, che hanno ottenuto una vittoria contro il Frosinone grazie alla rete decisiva di Daniele Rugani, devono rispondere al Milan, ora a -1 in classifica dopo aver sconfitto la Lazio venerdì scorso.

Il Napoli, in crisi, ha già cambiato due allenatori e ora è guidato da Francesco Calzona. Dopo una serie di pareggi, la squadra ha ottenuto una netta vittoria contro il Sassuolo. All’andata, la Juventus ha vinto grazie ad un gol di testa di Federico Gatti. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Napoli ha vinto le ultime 4 sfide casalinghe contro la Juventus in campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai ottenuto cinque successi interni di fila contro i bianconeri.

⚽ Dove vedere Napoli Juventus in TV

Napoli Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita non sarà trasmessa da Sky. Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, una seconda opzione per seguire la gara è rappresentata dall’attivazione di “Zona DAZN“. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare e il canale di riferimento sarà il 214.

⚽ Napoli Juventus Streaming Gratis

Napoli Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Napoli Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nel Napoli potrebbe cambiare la difesa con Juan Jesus e Rrahmani, mentre Olivera è favorito su Mario Rui. Zielinski è in vantaggio su Traoré. Allegri recupera Danilo e Federico Chiesa, con quest’ultimo che giocherà con Vlahovic. Cambiaso giocherà a destra con Alcaraz, mentre Miretti giocherà con Locatelli a centrocampo.

Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a tre gol nell’unico precedente al Maradona contro la Juventus in campionato (una rete e due assist il 13 gennaio 2023), solo contro il Sassuolo (quattro) il georgiano è stato coinvolto in più marcature in match casalinghi in Serie A.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Idasiak, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Traoré, Dendoncker, Lindstrom, Simeone, Raspadori.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ngonge, Cajuste.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Danilo, Djalò, Nonge, Nicolussi Caviglia, Weah, Kostic, Milik, Yildiz. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: De Sciglio, McKennie, Perin, Kean, Rabiot.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Passeri-Costanzo. IV Uomo: Colombo. VAR: Irrati. Assistente VAR: Sozza.

Dusan Vlahovic è il giocatore che ha realizzato più gol nel 2024 nei maggiori cinque campionati europei (nove reti in sette match). Nella storia della Juventus solo Cristiano Ronaldo ha segnato più reti tra gennaio e febbraio di un singolo anno solare in Serie A (11 nei primi due mesi del 2020).

Alternative per vedere Napoli Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Napoli Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Napoli-Juventus 5-1: Bianconeri asfaltati al Maradona

Il 13 gennaio dell’anno scorso, la Juventus perde pesantemente contro il Napoli con un punteggio di 5-1, simile a una sconfitta subita nel 1990. Il Napoli dimostra una superiorità schiacciante, mettendo fine alla serie di otto vittorie consecutive della Juventus. Osimhen e Kvaratskhelia brillano, mentre la Juventus sembra irriconoscibile.

Rivediamo queste incredibili immagini di una notte indimenticabile per il Napoli che annienta la Juventus allo Stadio Diego Maradona, battendo i Bianconeri con 4 gol di margine per la prima volta nella storia del club.