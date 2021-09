Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Napoli-Juventus Streaming Empoli-Venezia Gratis, dove vederle Oggi? Stasera Atalanta-Fiorentina

Dove vedere le partite di calcio in tv: Napoli-Juventus, Atalanta-Fiorentina, Empoli-Venezia e tutte le altre di oggi venerdì 11 settembre 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

13:30 Crystal Palace-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Zona Gol (Serie B) – Dazn

14:00 Diretta Gol Serie B – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

14:00 Spal-Monza (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

14:00 Alessandria-Brescia (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

14:00 Frosinone-Perugia (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

14:00 Como-Ascoli (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Helbiz

14:30 Lazio-Milan (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn), La7D e Timvision

15:00 Diretta Empoli-Venezia (Serie A) – Dazn

Empoli-Venezia, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Castellani di Empoli sabato 11 settembre alle ore 15. L’Empoli e il Venezia si sono affrontati solo nella stagione 1998/99 in Serie A: in quella stagione i veneti hanno ottenuto un successo (3-2 al Penzo) e un pareggio (2-2 al Castellani).

Diretta Empoli Venezia sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

15:30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

16:00 Manchester United-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

16:00 Leicester-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Arena

16:15 Ternana-Pisa (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

17:00 PSG-Clermont (Ligue 1) – Sky Sport Action

17:30 Legnago-Padova (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Grosseto-Ancona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Taranto-Palermo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pomigliano-Roma (Serie A Femminile) – Timvision

17:30 Sassuolo-Sampdoria (Serie A Femminile) – Timvision.

18:00 Diretta Napoli-Juventus (Serie A) – Dazn

Napoli-Juventus, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Maradona di Napoli sabato 11 settembre alle ore 18. Negli ultimi 16 confronti tra Napoli e Juventus in Serie A solo una volta la gara è terminata in pareggio (1-1 nell’aprile 2017 nell’allora stadio San Paolo); il resto del bilancio è di cinque vittorie dei partenopei e 10 dei bianconeri.

Diretta Napoli Juventus sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

18:30 Crotone-Reggina (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

18:30 Lipsia-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Chelsea-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Levante-Rayo Vallecano (Liga) – Dazn

20:30 Foggia-Turris (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 253 Satellite)

20:30 Giana Erminio-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Diretta Atalanta-Fiorentina (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Atalanta-Fiorentina, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo sabato 11 settembre alle ore 20:45. L’Atalanta ha vinto 30 delle 116 partite giocate contro la Fiorentina in Serie A (37N, 49P): soltanto contro Lazio e Bologna (36), i bergamaschi hanno conquistato più successi.

Diretta Atalanta Fiorentina sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Athletic-Maiorca (Liga) – Dazn

21:00 Monaco-Marsiglia (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:50 Colorado Rapids-La Galaxy (Mls) – Dazn

23:08 Seattle Sounders-Minnesota United (Mls) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.