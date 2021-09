Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Sampdoria-Inter Streaming Milan-Lazio Gratis, dove vederle Oggi? Stasera Roma-Sassuolo

Dove vedere le partite di calcio in tv: Sampdoria-Inter, Milan-Lazio, Roma-Sassuolo e tutte le altre di oggi domenica 12 settembre 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Diretta Sampdoria-Inter (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Sampdoria-Inter, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Ferraris di Genova domenica 12 settembre alle ore 12:30. L’Inter ha vinto sette delle ultime otto partite di Serie A contro la Sampdoria: l’unica sconfitta è arrivata nella sfida più recente contro i blucerchiati al Ferraris (2-1 dello scorso gennaio).

Diretta Sampdoria Inter sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

14:00 Cosenza-Vicenza (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canali 252 e 253 Satellite) e Helbiz

14:00 Espanyol-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

14:30 Fermana-Montevarchi (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Paganese-Catania (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Zona Gol (Serie A) – DAZN

15:00 Cagliari-Genoa (Serie A) – DAZN

15:00 Spezia-Udinese (Serie A) – DAZN

15:00 Torino-Salernitana (Serie A) – DAZN

15:30 Eintracht F-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:15 Cremonese-Cittadella (Serie B) – DAZN, Sky Sportcalcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

16:15 Osasuna-Valencia (Liga) – DAZN

17:00 Pescara-Empoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:30 Leeds United-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Renate-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Sudtirol-Trento (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cesena-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pescara-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

17:30 Modena-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

17:30 Oibia-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

17:30 Reggiana-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Siena-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Entella-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pontedera-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catanzaro-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vibonese-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Empoli-Inter (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su DAZN) e Timvision

17:30 Juventus Women-Verona (Serie A Femminile) – Timvision

17:30 Napoli-Fiorentina (Serie A Femminile) – Timvision

18:00 Diretta Milan-Lazio (Serie A) – DAZN

Milan-Lazio, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio San Siro di Milano domenica 12 settembre alle ore 18:00. La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A (67V, 59N, 30P) – inoltre i rossoneri hanno realizzato 247 gol contro i biancocelesti, solamente contro la Fiorentina (253) hanno fatto meglio nel massimo

campionato.

Diretta Milan Lazio sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

18:30 Cadice-Real Sociedad (Liga) – DAZN

20:30 Pordenone-Parma (Serie B) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

20:30 Feralpisalò-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Fiorenzuola-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Pro Patria-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

20:30 Pro Vercelli-Seregno (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Avellino-Latina (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

20:30 Fidelis Andria-Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Monopoli-Acr Messina (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Monterosi-Campobasso (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Picerno-Bari (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

20:45 Diretta Roma-Sassuolo (Serie A) – DAZN

Roma-Sassuolo, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Olimpico di Roma domenica 12 settembre alle ore 20:45. Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, il Sassuolo è l’avversaria contro cui la Roma ha perso meno partite: soltanto una sconfitta in 16 sfide (8V, 7N).

Diretta Roma Sassuolo sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

20:45 Lione-Strasburgo (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:00 Real Madrid-Celta (Liga) – DAZN

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.