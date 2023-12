Ultime Notizie » Come vedere Milan Monza Streaming » Milan-Monza Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV Oggi alle 12:30

Dove vedere Milan-Monza streaming gratis e in tv. Derby lombardo a San Siro tra il Milan di Pioli attualmente terzo in classifica con 29 punti frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, e il Monza di Palladino che si trova in decima posizione con 21 punti e arriva a questa sfida dopo la vittoria casalinga sul Genoa. L’anno scorso terminò 4-1 a favore dei rossoneri. Calcio d’inizio alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 17 dicembre 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Scopri le formazioni e dove vedere Milan-Monza in tv e streaming.

⚽ Come guardare Milan-Monza in TV

La partita Milan-Monza in tv sarà visibile sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Riccardo Mancini, commento tecnico di Marco Parolo.



⚽ Le probabili formazioni di Milan-Monza

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. Allenatore Palladino.

Christian Pulisic ha segnato tra l’inizio della ripresa ed il 60° minuto di gioco per la seconda volta in tre partite del Milan a metà settimana.

Come vedere Milan-Monza Streaming Gratis in italiano



Gli appassionati del calcio possono

Lorenzo Colombo ha segnato tre gol nell’arco delle ultime quattro trasferte del Monza in Serie A, con due di quei gol arrivati tra il 65° ed il 75° minuto di gioco.

Esistono Alternative per vedere Milan-Monza streaming online?

guardareper gli abbonati su DAZN, SkyGO e NOW, attraverso vari dispositivi come smartphone, tablet, iPhone, iPad, computer e portatili. È possibile scaricare l’app o collegarsi al sito ufficiale per vedere la partita. Inoltre, gli utenti che non hanno dato disdetta a Dazn possono accedere agli highlights e rivedere l’intera partita in modalità su richiesta.

Non ci sono alternative per guardare la partita Milan-Monza. Si sottolinea che la trasmissione Rojadirecta è considerata illegale in Italia, in quanto i siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio violano la legge del paese. Si consiglia, invece, di seguire la partita tramite gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle squadre su Twitter e su piattaforme come FlashScore, Corriere dello Sport e TuttoSport.