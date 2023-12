Ultime Notizie » Autoevoluzione » È iniziata una Nuova Epoca: l’Intelligenza Artificiale è in grado di auto-replicarsi

Incredibile! Modelli di AI possono creare altri modelli di AI meno complessi senza intervento umano. Questo è risultato di una collaborazione tra Aizip Inc e scienziati del MIT e dell’Università della California. Sono stati sviluppati modelli più semplici e specifici che possono essere utilizzati nella vita quotidiana per migliorare apparecchi acustici, monitorare oleodotti e sorvegliare gli animali in via di estinzione.

L’azienda Aizip sta utilizzando modelli più grandi per costruire modelli più piccoli, aprendo la strada all’intelligenza artificiale in autoevoluzione. Secondo il CEO Yan Sun, questo è un primo passo per dimostrare che i modelli di intelligenza artificiale possono costruire altri modelli.

Il professor Yubei Chen ha rivelato che il team di ricerca è rimasto sorpreso dal fatto che i modelli più grandi possano essere utilizzati per progettare automaticamente quelli più piccoli.

Si prevede che in futuro questi modelli collaboreranno per creare un ecosistema completo di intelligenza artificiale

La tecnologia di Aizip è stata definita una svolta in quanto permette di progettare una pipeline completamente automatizzata senza intervento umano. Recentemente, hanno dimostrato che un tipo di modello può essere creato e testato senza l’intervento umano.

Sun e Chen hanno sottolineato l’importanza dell’apprendimento automatico per la diffusione dell’intelligenza artificiale, in quanto consente agli oggetti di diventare intelligenti. Hanno inoltre presentato un piccolo sensore che utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare l’attività umana e che rappresenta un esempio di sistemi di intelligenza artificiale in miniatura.