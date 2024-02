Ultime Notizie » Come vedere Monza Milan Streaming » ⚽ Monza-Milan Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV Oggi alle ore 20:45

Dove vedere Milan-Monza streaming gratis e in tv. Il Derby lombardo si terrà all’U-Power Stadium alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 18 febbraio 2024 come posticipo serale della 25esima giornata di Serie A. Il Monza, allenato da Palladino, è in una buona fase con tre risultati utili consecutivi. Il Milan di Pioli, dopo la vittoria in Europa League, punta a salire in classifica e superare la Juventus con una vittoria contro il Monza. Scopri le formazioni e dove vedere Milan-Monza in tv e streaming.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Monza

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Pessina, Gagliardini; Zerbin, V.Carboni, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore: Palladino. A disposizione in panchina: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Bettella, D’Ambrosio, Pedro Pereira, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colpani, Colombo. Indisponibili: Caprari, Ciurria, Popovic, Vignato. Squalificati: Gomez

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T.Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Jimenez, Simic, Kjaer, Terracciano, Musah, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Giroud. Indisponibili: Calabria, Kalulu, Pobega, Tomori. Squalificati: -.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Assistenti: Valeriani-Del Giovane. IV uomo: Fourneau. Var: Marini. Assistente Var: Guida.

⚽ Come guardare Milan-Monza in TV e Streaming



La partita tra Monza e Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, con possibilità di visione su diverse piattaforme come smart tv, console di gioco, Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Gli abbonati a Sky con l’opzione Zona DAZN potranno vedere la partita sul canale 214 di Sky. Per chi desidera seguire la partita in diretta streaming, sarà necessario utilizzare l’app di DAZN su diversi dispositivi come PC, smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook. I commentatori della partita saranno Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.