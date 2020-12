Milan Lazio Streaming Gratis e Diretta TV – La sfida allo Stadio San Siro di Milano dove la formazione capolista di Pioli riceve la Lazio alle ore 20:45 di oggi mercoledì 23 dicembre 2020 chiude il programma odierno della 14a giornata infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A. Nel 2019/2020 la Lazio era riuscita ad espugnare San Siro, con gli stadi ancora colmi, grazie ai goal di Immobile e Correa (per i rossoneri l’autorete di Bastos), mentre il ritorno all’Olimpico senza tifosi ha visto il Diavolo come corsaro grazie a Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic. Andiamo a scoprire dove vedere Milan Lazio streaming e diretta tv.

Milan Lazio in diretta tv sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La sfida non viene trasmessa in chiaro.

Milan Lazio in diretta streaming con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Milan Lazio, probabili formazioni.



Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. Il match sarà visibile per i clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: Kessie. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer, Rebic, Tonali.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fares, Lucas Leiva, Lulic, Parolo, Proto, Vavro.

Il Milan ha segnato due gol in tutte le ultime 15 partite di Serie A e potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia dei Top-5 campionati europei ad arrivare a 16 gare di fila con più di una rete all’attivo in un singolo anno solare (dopo le 18 del Barcellona nel 1948). Da inizio ottobre Ciro Immobile ha segnato 12 gol in 13 partite giocate in tutte le competizioni: tra i giocatori dei top-5 campionati europei hanno fatto meglio solo Lewandowski (19 reti), Haaland (14), Salah e Cristiano Ronaldo (13 entrambi).