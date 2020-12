Hai deciso di convertire le tabelle MyISAM in InnoDB? Se usi Worpress e MySQL troverai perfetto il plugin “Simple MyISAM to InnoDB“. Usando questo plugin possiamo convertire il tipo di motore di archiviazione MyISAM in InnoDB.

Consigliamo sempre di eseguire il backup del database MySQL prima di utilizzare questo plugin. Semplice ed efficace. Basta selezionare le tabelle e premere Invia, e il gioco è fatto! Per installarlo basta cercarlo in Plugin / Aggiungi Nuovo, installarlo e attivarlo. Dopo l’attivazione il plugin può essere utilizzato dal menu “Simple MyISAM to InnoDB” nel pannello di sinistra del pannello di controllo del tuo WordPress.

Perchè passare una tabella da MyISAM a InnoDB

I database MySQL offrono due motori diversi di memorizzazione dei dati nelle tabelle: MyISAM e InnoDB. In realtà ci sono anche altri tipi di engine, ma questi due sono i più usati in assoluto.

MyISAM è quello più classico: è stato il motore di default per tutte le versioni MySQL precedenti alla 5.5 ed è adatto alla maggior parte delle applicazioni perché più leggero e meno “esigente”. WordPress ad esempio crea tabelle con MyISAM come default. È possibile però che ad un certo punto si abbia bisogno di cambiare una tabella da MyISAM a InnoDB.

Quest’ultimo motore di memorizzazione è usato principalmente in applicazioni dove l’integrità dei dati è importantissima (ha infatti vincoli più stringenti sulla data integrity) oppure dove ci sono molte INSERT o UPDATE, dato che InnoDB fa lock sulla riga e non sulla tabella intera, evitando di lasciare delle SELECT appese durante le update.

Per cambiare il motore di memorizzazione da MyISAM a InnoDB si può usare il phpMyAdmin per ogni singola tabella. Nel caso stiamo usando WordPress possiamo utilizzare il plugin “Simple MyISAM to InnoDB” di Shantanu Mukherjee che abbiamo descritto sopra.