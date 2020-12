Dove vedere le partite di calcio in tv Verona-Inter, Napoli-Torino, Milan-Lazio e tutte le altre di oggi mercoledì 23 dicembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

18:30 Diretta Verona-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Ultima gara del 2020 per l’Inter di Antonio Conte, che sarà impegnata mercoledì sera nell’anticipo della 14esima giornata di Serie A sul sempre ostico campo del Bentegodi a Verona. Successo per i nerazzurri nel match giocato domenica contro lo Spezia, pari dei gialloblù contro la Fiorentina nell’anticipo del sabato.

Diretta Verona Inter con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:30 Stoke City-Tottenham (League Cup) – DAZN

18:45 Willem Ii-Ajax (Eredivisie) – DAZN

19:00 Bordeaux-Reims (Ligue 1) – DAZN

19:00 Hibernian-St Mirren (Scottish Premier League) – Sky Sport Football

19:45 Real Madrid-Granada (Liga) – DAZN

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Napoli-Torino (Serie A) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 256 Satellite).

Qualche sconfitta di troppo in questo avvio, ma il Napoli di Gattuso ha comunque intenzione di vendere cara la pelle nel 2021 per provare a conquistare lo Scudetto o semplicemente tornare in Champions League dopo un anno di Europa League. In più, prima dell’ultimo turno dell’anno, la buona notizia del ricorso accolto per il match contro la Juventus.

Diretta Napoli Torino con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 256 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Diretta Milan-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Finisce di mercoledì il 2020 calcistico di Milan e Lazio. Se la squadra di Pioli è in piena lotta Scudetto, la Lazio ha ottenuto meno punti del previsto fin qui, rimanendo comunque in corsa per l’Europa. Insomma, in vista della sosta di due settimane, una gara essenziale per il proseguo della stagione.

Diretta Milan Lazio con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Bologna-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

20:45 Sampdoria-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale

Terrestre)20:45(Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre)20:45(Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Everton-Manchester United (League Cup) – DAZN

21:00 PSG-Strasburgo (Ligue 1) – DAZN

21:00 Angers-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN

21:00 Lione-Nantes (Ligue 1) – DAZN

21:00 Monaco-St Etienne (Ligue 1) – DAZN

21:00 Montpellier-Lille (Ligue 1) – DAZN

22:00 Betis-Cadice (Liga) – DAZN

22:00 Alaves-Eibar (Liga) – DAZN.

Giovedì 24 Dicembre 01:30 Boca-Racing (Copa Libertadores) – DAZN.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in Italia il link a Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, continuano ad esporre ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus.

Anticipazioni partite Live Streaming ufficiale da vedere.



Tra le partite da vedere dopo le vacanze di Natale, ci sono quelle di Premier League sabato 26 dicembre. Tra queste evidenziamo alle 13:30 Leicester-Manchester United, alle 18:30 18.30 Arsenal-Chelsea) e alle 21 Manchester City-Newcastle. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.