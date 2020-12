Dove vedere Milan Parma in TV e streaming. Le due formazioni si affrontano alle ore 20:45 di oggi domenica 13 dicembre 2020, come posticipo domenicale dell’11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/21. Si giocherà allo stadio Meazza in San Siro di Milano. I rossoneri di Pioli si presentano a questa sfida occupando il primo posto della classifica dopo 10 giornate con 26 punti, mentre i Ducali di Liverani sono sedicesimi a quota 10 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Milan Parma in TV e streaming.

Il Parma è una delle tre vittime preferite dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic in Serie A (al pari di Roma e Palermo) – contro i crociati ha segnato 10 reti, inclusa una doppietta che regalò lo Scudetto all’Inter il 18 maggio 2008.

Milan Parma Streaming Live: ultime notizie formazioni.

In attacco Leao è recuperato, Ibra invece no: lo svedese, come Kjaer, punta a mercoledì per il match contro il Genoa. Bennacer riprende il suo posto a centrocampo. Diaz in vantaggio su Hauge. Queste le probabili formazioni di Milan Parma:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Kjaer.

Parma (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh; Gervinho; Cornelius.

Dove vedere Milan Parma in Diretta TV.

Allenatore Liverani. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Kucka, Laurini.

La partita di calcio Milan Parma in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Milan Parma Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV.

