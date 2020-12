Napoli Torino Streaming Gratis e Diretta TV – La sfida allo Stadio Maradona di Napoli dove la formazione di Gattuso riceve il Torino alle ore 20:45 di oggi mercoledì 23 dicembre 2020 chiude il programma odierno della 14a giornata infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A. E’ l’ultima partita di campionato del 2020 prima delle vacanze di Natale. Nella scorsa stagione si registrò uno 0-0 tra Torino e Napoli, mentre il match di ritorno giocato nell’allora San Paolo e prima del coronavirus la partita terminò con il risultato di 2-1: successo azzurro firmato Manolas e Di Lorenzo, gol della bandiera nel finale segnata da Edera. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Torino streaming e diretta tv.

Dove vedere Napoli Torino Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Napoli Torino in diretta tv con il servizio di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 256 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Napoli Torino in diretta streaming su Sky Go (link skygo.

Napoli Torino, probabili formazioni.



sky.it) gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento con

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Llorente, Lozano, Koulibaly, Mertens, Osimhen.

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: Lyanco. Indisponibili: Ansaldi, Bonazzoli, Millico, Murru.

La media punti di Giampaolo (0.54 a match) è la peggiore per un allenatore del Torino in Serie A con almeno 10 panchine nell’era dei tre punti a vittoria. Il tecnico granata ha perso sei degli ultimi sette confronti in Serie A con il Napoli (1V). Con i due nell’ultima partita contro il Bologna, diventano 21 i punti persi da situazioni di vantaggio per il Torino in questa Serie A, almeno cinque più di qualsiasi altra formazione nei Top-5 campionati europei 2020/21.