Ultime Notizie » cagliari » Diretta MILAN CAGLIARI Streaming TV, dove vederla: formazioni e orario

Dove vedere Milan Cagliari Streaming Gratis senza Rojadirecta: le due formazioni si affrontano oggi domenica 16 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane. Penultima giornata di Serie A dove i rossoneri sono stati raggiunti in classifica a quota 75 punti dalla Juve vincente sull’Inter ieri sera nell’anticipo. Considerando anche la vittoria del Napoli (adesso terza a 76 punti) a Firenze nel match delle 12:30, la corsa alla Champions si tinge di suspense. L’undici di Pioli sono quindi a caccia dei tre punti che garantirebbero l’accesso in Champions League. Agli uomini di Semplici basta un pari per la salvezza matematica. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan Cagliari in video streaming gratis e diretta live tv.

Milan Cagliari Streaming, prestanzione diretta match

Nei 38 precedenti casalinghi in Serie A fra le due formazioni si registra un netto predominio del Milan: negli ultimi 15 incroci, in particolare, i rossoneri hanno sempre battuto il Cagliari al Meazza. L’ultimo successo esterno dei rossoblù risale al lontano 1° giugno 1997.

Il Milan viene da una sconfitta e 3 vittorie di fila, fra cui il roboante 7-0 inflitto al Torino, nelle ultime 4 giornate, mentre il Cagliari è reduce da 2 vittorie e 2 pareggi, il più recente contro la Fiorentina, nelle precedenti 4 partite. Zlatan Ibrahimovic (infortunato), che non sarà della gara per infortunio, è il miglior marcatore rossonero con 15 reti, il brasiliano João Pedro è invece il bomber dei rossoblù con 16 reti realizzate.

⚽ Diretta Milan Cagliari in TV al posto di Rojadirecta

Milan Cagliari diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

⚽ Milan Cagliari Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Milan Cagliari streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Le probabili formazioni di Milan Cagliari

La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Ultima spiaggia Champions per la Juve. Pirlo pensa a Cuadrado esterno alto, ballottaggio Bentancur-Arthur a centrocampo, mentre Dybala affiancherà Ronaldo. Conte non farà sconti alla Milan e schiererà l’11 titolare: in attacco c’è la LuLa. Difficile il recupero di Sanchez, uscito anzitempo con la Roma per una distorsione alla caviglia.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Meité, Tonali, Castillejo, Leao, Hauge, Krunic, Mandzukic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Asamoah, Deiola, Cerri, Simeone.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Meli e Alassio. Quarto uomo: Manganiello. Var: Valeri. Ass. Var: Preti.

Alternative per vedere Milan Cagliari in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

La prima delle due doppiette di Franck Kessié con il Milan in Serie A risale al gennaio 2018 contro il Cagliari, l’altra è stata realizzata contro la SPAL nel maggio 2019. Simon Kjaer del Milan ha segnato cinque gol in carriera in Serie A, l’ultimo risale al dicembre 2009 contro il Cagliari con la maglia del Palermo. João Pedro ha segnato tre gol contro il Milan in Serie A, l’attaccante del Cagliari è il miglior marcatore brasiliano nelle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei (41 gol): Neymar è secondo a quota 36.