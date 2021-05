Dove vedere Torino Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane. Dopo la vittoria con la Juve, rossoneri di nuovo in trasferta. Nel 2021 senza lo svedese la percentuale di vittorie scende dal 69 al 38%. Il capitano del Toro in casa ha già segnato 4 gol contro i milanesi. Il Milan ha vinto 14 volte in trasferta in questa Serie A: nella storia della competizione, soltanto l’Inter ha fatto meglio (15 nel 2006/07). Di seguito le informazioni per vedere la partita Torino Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Torino Milan Streaming, prestanzione diretta match

Un Milan galvanizzato dalla vittoria in casa della Juve, torna a Torino per marcare punti importanti in ottica qualificazione Champions League nello sprint finale di campionato. Peserà l’assenza di Ibrahimovic? Nel 2021 senza lo svedese la percentuale di vittorie scende dal 69 al 38%. Il capitano del Toro Belotti, invece, in casa ha già segnato 4 gol contro i milanesi. Sarà la sfida numero 150 in Serie A tra Toro e Milan: il bilancio è di 61 successi rossoneri contro i 33 granata, più 55 pareggi. Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro il Torino senza subire gol.

⚽ Dove vedere Torino Milan Diretta TV al posto di Rojadirecta

Torino Milan diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

⚽ Torino Milan Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Torino Milan streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Le probabili formazioni di Torino Milan

Nicola prova a recuperare Izzo, ma complice la squalifica di Nkoulou la difesa dovrebbe essere formata da Lyanco, Bremer e Buongiorno.

Baselli e Singo scalpitano, ma il centrocampo non dovrebbe cambiare. Verso una maglia da titolare invece Zaza, in coppia con Belotti. Ibra salterà la trasferta di Torino e la gara casalinga contro il Cagliari “Poi vedremo”, ha detto Pioli in conferenza. Al suo posto potrebbe scendere in campo Rebic, supportato da Castillejo, Calhanoglu e Diaz. Assente anche Saelemaekers, squalificato.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Nicola. Squalificati: Nkoulou. Indisponibili: Izzo, Milinkovic-Savic, Murru, Nkoulou.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: Saelemaekers. Indisponibili: Ibrahimovic.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha preso parte a cinque gol in cinque sfide di Serie A all’Olimpico Grande Torino contro il Milan (quattro reti, un assist), tra cui una doppietta nel match più recente (nel successo 2-1 di settembre 2019). Nel 2021, il Milan ha vinto il 69% delle gare in campionato con Zlatan Ibrahimovic in campo (2.2 media punti), senza l’attaccante svedese la percentuale di successi dei rossoneri scende al 38% (1.3 punti in media). Brahim Díaz del Milan ha realizzato un gol in entrambe le ultime due presenze da titolare in campionato, dopo che aveva segnato una sola rete nelle 10 precedenti gare dal primo minuto in Serie A.