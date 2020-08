Milan Cagliari streaming video e diretta tv oggi sabato 1° agosto 2020 alle ore 20:45 per la 38a e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Milan chiude la stagione con la gara di oggi, ospite il Cagliari dell’ex portierone interista Walter Zenga. I rossoneri cercano i 3 punti per finire al meglio un filotto meraviglioso costellato da vittorie di prestigio e una valanga di gol segnati, aspetti non facilmente prevedibili vista la stagione pre-lockdown dei ragazzi di Pioli; i sardi sono stati autori di un campionato buono, anche se i successi sono stati spesso intervallati da lunghe pause senza riuscire a conquistare i 3 punti. Scopri dove vedere Milan Cagliari streaming video e diretta tv.

Il Milan ha raccolto 8 vittorie e 3 pareggi nella fase post lockdown, un risultato fantastico per i ragazzi di Pioli, che fino alla sosta forzata di inizio marzo avevano giocato un torneo mediocre; i sardi hanno vinto una sola volta nelle ultime 13 trasferte, lo 0-1 ai danni della SPAL del 23 giugno scorso.

Dove vedere diretta Milan Cagliari streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Milan Cagliari in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

La partita non viene trasmessae nemmeno su DAZN.

Milan Cagliari streaming con l’app di SkyGo (link https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).

Le probabili formazioni di Milan Cagliari.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Rebic. Indisponibili: Conti, Musacchio, Romagnoli.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Nandez, Ladinetti, Ionita, Mattiello; Simeone, Paloschi. Allenatore Zenga. Squalificati: Rog. Indisponibili: Oliva, Nainggolan, Pellegrini, Cigarini.