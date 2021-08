Ultime Notizie » cagliari » MILAN-CAGLIARI Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Milan Cagliari Streaming Gratis: match valido per la 2a giornata di Serie A. Le due formazioni si affrontano oggi domenica 29 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro (Milano). Si gioca dopo Genoa-Napoli delle 18:30. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan Cagliari in video streaming gratis e diretta live tv.

Stefano Pioli (59%) è il secondo allenatore nella storia del Milan con la percentuale di vittorie più alta in Serie A (41 vittorie in 70 panchine), dietro soltanto a Lajos Czeizler (64%: 73/114).

João Pedro non ha trovato il gol in nessuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Milan, dopo che era andato a segno in tutte le precedenti tre; l'attaccante brasiliano può diventare il quarto giocatore del Cagliari con almeno tre reti nelle prime due gare stagionali dei rossoblù nel massimo campionato dopo Luigi Riva nel 1968/69 (4), Roberto Boninsegna nel 1968/69 (3) e Pasquale Foggia nel 2007/08 (3).

⚽ Dove vedere Milan Cagliari in Diretta TV

Milan Cagliari diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Milan Cagliari su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi.

⚽ Milan Cagliari Streaming Gratis

Milan Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Milan Cagliari Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’unico ballottaggio dovrebbe essere quello tra Leao e Rebic, confermati Giroud e Tonali al posto degli infortunati Ibra e Kessie, rientra Bennacer dal 1′. Radunovic in porta al posto dell’infortunato Cragno. Walukiewicz potrebbe essere preferito a Ceppitelli in difesa.

⚽ Le probabili formazioni di Milan Cagliari

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Plizzari, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, B.Touré, Krunic, Florenzi, Rebic, Pellegri, Maldini. Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie. Allenatore: Pioli.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; J. Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Walukiewicz, Altare, Oliva, Lykogiannis, Zappa, Grassi, Pereiro, Ceter. Indisponibili: Cragno, Rog, Faragò. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Serra di Torino. Guardalinee: Di Vuolo e Zingarelli. Quarto uomo: Massimi. Var: Guidi. Avar: Lo Cicero.

Alternative per vedere Milan Cagliari in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.