Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Napoli Streaming » FIORENTINA NAPOLI Streaming, dove vedere Diretta TV: la Juve aspetta il risultato finale

Fiorentina Napoli Streaming Gratis e Diretta TV. Appuntamento da non perdere oggi alle 12:30 (lunch match) Fiorentina-Napoli, che si gioca per la 37a e penultima giornata di Serie A. Il Napoli (73 punti) è stato superato dalla Juventus (75) ieri sera (vittoria sull’Inter per 3-2) e quindi oggi la formazione di Gattuso gioca con la parola d’ordine “vincere” per rimandare indietro la Vecchia Signora nella corsa alla conquista della qualificazione alla prossima Champions League.

Ricordiamo che all’andata, allo Stadio Maradona, il Napoli ha vinto con il risultato di 6-0. Inoltre la Fiorentina è la vittima preferita di Lorenzo Insigne del Napoli in Serie A (otto reti). Più nel dettaglio, il fantasista partenopeo ha preso parte a 12 reti (otto gol e quattro assist) nelle ultime 11 sfide contro i viola in campionato. Andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Fiorentina Napoli streaming e diretta tv.

Fiorentina Napoli, probabili formazioni



Dopo aver rifiatato a Cagliari, Ribery torna partner di Vlahovic. A centrocampo più Bonaventura di Amrabat. Dragowski non al meglio per un problema muscolare: si scalda Terracciano. Demme ritrova il suo posto da titolare a centrocampo, consueto ballottaggio Lozano-Politano in avanti.

Fiorentina (3-5-1-1): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. Allenatore: Iachini. A disposizione: Ricco, M. Quarta, Malcuit, Barreca, Maxi Olivera, Igor, Amrabat, Callejon, Eysseric, Montiel, Kouame, Kokorin. Indisponibili: Borja Valero, Dragowski, Rosati. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinksi, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Mario Rui, Bakayoko, D’Agostino, Elmas, Politano, Mertens, Petagna. Indisponibili: Ghoulam, Koulibaly, Lobotka, Maksimovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Abisso. Guardalinee: Tegoni-Mondin. Quarto uomo: Sacchi. Var: Chiffi. Avar: Costanzo.

Fiorentina Napoli: come guardarla in Diretta TV



Fiorentina Napoli in diretta tv con il servizio di DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 (Canale 209 HD) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Fiorentina Napoli Streaming Gratis: Link alternativo a Rojadirecta

Fiorentina Napoli streaming gratis su DAZN (link www.dazn.com) per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Al termine del match gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Giacomo Bonaventura, della Fiorentina, ha segnato cinque reti contro il Napoli in Serie A, inclusa la sua prima marcatura nel massimo campionato (aprile 2012, con l’Atalanta): contro nessun’altra squadra ha realizzato più gol nel torneo (cinque anche al Bologna). Giovanni Di Lorenzo ha stabilito il suo record di partecipazioni attive al gol in una stagione di Serie A: nove (tre gol, sei assist): l’ultimo difensore del Napoli a fare meglio in un singolo campionato nel massimo torneo è stato Maurizio Domizzi nel 2007/08 (10 partecipazioni).