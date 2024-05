Ultime Notizie » cagliari » MILAN CAGLIARI Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV oggi alle 20:45

Dove vedere Milan-Cagliari streaming gratis e diretta tv. Il Milan gioca contro il Cagliari, sperando di vincere per consolidare il secondo posto in classifica e sperando che la Juventus non vinca contro la Salernitana. Il Cagliari cerca punti per evitare la retrocessione e ha avuto risultati misti nelle ultime sei partite. Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Milan-Cagliari streaming gratis e diretta tv.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

Pioli fa delle modifiche alla formazione del Milan, con Chukwueze, Pulisic e Musah che entrano dal primo minuto. Nel Cagliari, Shomurodov ottiene la preferenza su Lapadula, mentre ci sono anche cambiamenti a centrocampo e in difesa.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Nava, Torriani, Tomori, Caldara, Calabria, Bartesaghi, Theo Hernandez, Terracciano, Adli, Pobega, Zeroli, Okafor, Leao, Jovic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Dossena, Hatzidiakos, Obert; Nandez, Prati, Deiola, Sulemana; Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Azzi, Mina, Di Pardo, Wieteska, Zappa, Mancosu, Lapadula, Kingstone, Petagna, Pavoletti.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

Milan-Cagliari: La Partita in Esclusiva su DAZN e SKY



Milan-Cagliari incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/24, si disputerà presso lo stadio Meazza di Milano oggi sabato 11 maggio 2024, con calcio d’inizio alle 20:45 ora italiana. In TV sarà trasmessa su su DAZN e su Sky tramite Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Come Guardare la Partita su DAZN e SKY



Gli abbonati di entrambe le piattaforme potranno anche seguire la partita tramite l’app DAZN sul decoder Sky Q.

Per poter guardare Milan-Cagliari su smartphone e tablet c’è quindi DAZN accessibile anche via TV però è necessario scaricare l’applicazione DAZN su una smart TV compatibile. Questo permette agli spettatori di godersi l’azione sul grande schermo, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente e immersiva. Gli abbonati Sky possono utilizzare Sky Go. NOW offre un’altra opzione con il “Pass Sport”.