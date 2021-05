Ultime Notizie » cervello » Come il COVID-19 altera il volume della Materia Grigia nel Cervello

I pazienti con infezione da Coronavirus che hanno ricevuto ossigenoterapia e hanno avuto febbre mostrano un livello ridotto di materia grigia nella rete frontale-temporale del cervello. Lo dice un recente studio pubblicato sulla rivista Neurobiology of Stress.

La ricerca, condotta da specialisti della Georgia State University e del Georgia Institute of Technology, negli Stati Uniti, ha scoperto che un volume inferiore di materia grigia in questa regione del cervello era associato a un livello più elevato di disabilità tra i pazienti con Covid-19, anche sei mesi dopo essere stati dimessi.

Nello studio, i ricercatori hanno analizzato le scansioni TC di 120 pazienti neurologici, di cui 58 avevano COVID-19 grave e 62 non erano infetti, abbinati per età, sesso e malattia. Di conseguenza, hanno trovato “anomalie di imaging cerebrale” che si sono verificate a causa della malattia e che i pazienti con livelli più elevati di disabilità avevano un volume di materia grigia inferiore nelle regioni frontali del cervello.

“Studi precedenti hanno esaminato come il cervello sia influenzato dal coronavirus utilizzando un approccio a singola variabile, ma il nostro è il primo a utilizzare un approccio multivariato basato sui dati per collegare questi cambiamenti a caratteristiche specifiche del COVID-19 (come febbre e mancanza di ossigeno), con un risultato

(il livello di disabilità)”, ha detto uno degli autori, Kuaikuai Duan

Gli esperti hanno spiegato che la materia grigia è vitale per l’elaborazione delle informazioni nel cervello e un livello ridotto di questa sostanza può influenzare il funzionamento e la comunicazione dei neuroni. Il livello di materia grigia è stato significativamente ridotto nei pazienti che hanno ricevuto ossigenoterapia rispetto ai pazienti che non l’hanno fatto, e lo stesso effetto è stato osservato in coloro che hanno avuto la febbre.

“Sempre più complicazioni neurologiche vengono documentate in pazienti con Covid-19. È stato dimostrato che la riduzione della materia grigia è presente anche in altri disturbi dell’umore, come la schizofrenia“, ha aggiunto un altro dei ricercatori, Vince Calhoun.

Gli autori ritengono che queste particolarità potrebbero essere utilizzate come biomarcatore per diagnosticare il Coronavirus Covid-19 e valutare le opzioni di trattamento, ma prima suggeriscono di replicare lo studio in un campione più ampio.