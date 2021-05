Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV: Fiorentina-Napoli Streaming Milan-Cagliari Gratis Stasera, dove vederle? Oggi Benevento-Crotone

Dove vedere le partite di calcio in tv: Fiorentina-Napoli, Milan-Cagliari, Benevento-Crotone e tutte le altre di oggi domenica 16 maggio 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Diretta Fiorentina-Napoli (Serie A) – Dazn e Dazn1

Dopo la vittoria di ieri sera della Juventus sull’Inter (incredibile 3-2 con ovvie polemiche in campo e nel dopo gara), il Napoli si ritrova a giocare in casa della Fiorentina non più al quarto posto in classifica, ma al quinto con 73 punti) a -2 dai Bianconeri. Per forza di cose la formazione di Gattuso deve vincere per poter tornare sopra la Juve nella corsa alla Champions League nella penultima giornata di Serie A.

Diretta Fiorentina Napoli disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Roma-Juventus (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

13:00 Crystal Palace-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

14:30 Inter-Fiorentina (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn)

14:30 Utrecht-Psv (Eredivisie) – Dazn

14:30 Vitesse-Ajax (Eredivisie) – Dazn

15:00 Benevento-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Udinese-Sampdoria (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Monterosi-Muravera (Serie D) – Sportitalia

15:05 Tottenham-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football

17:00 Velez-Racing (Campionato Argentino) – Sportitalia

17:00 Bologna-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

17:30 West Bromwich Albion-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Triestina-Virtus Verona (Playoff Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

18:00 Parma-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:00 Mainz-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Athletic Bilbao-Real Madrid (Liga) – Dazn

18:30 Atletico Madrid-Osasuna (Liga) – Dazn e Dazn1

18:30 Barcellona-Celta (Liga) – Dazn

18:30 Alaves-Granada (Liga) – Dazn

18:30 Betis-Huesca (Liga) – Dazn

18:30 Getafe-Levante (Liga) – Dazn

18:30 Cadice-Elche (Liga) – Dazn

18:30 Real Sociedad-Valladolid (Liga) – Dazn

18:30 Valencia-Eibar (Liga) – Dazn

18:30 Villarreal-Siviglia (Liga) – Dazn

20:00 Everton-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Arena

20:08 Sporting Kansas City-Vancouver Whitecaps (Mls) – Dazn

20:30 Lipsia-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

20:45 Diretta Milan-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Con la matematica certezza della partecipazione dell’Atalanta in Champions League (adesso seconda in classifica), restano ancora due posti liberi: Prima dell’inizio delle partite di oggi la situazione è questa: Milan e Juventus 75, Napoli 73. Il Milan viene da una sconfitta e 3 vittorie di fila, fra cui il roboante 7-0 inflitto al Torino, nelle ultime 4 giornate, mentre il Cagliari è reduce da 2 vittorie e 2 pareggi, il più recente contro la Fiorentina, nelle precedenti 4 partite.

Diretta Milan Cagliari sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 PSG-Reims (Ligue 1) – Dazn

21:00 Lilla-St Etienne (Ligue 1) – Dazn

21:00 Nimes-Lione (Ligue 1) – Dazn e Dazn1

21:00 Marsiglia-Angers (Ligue 1) – Dazn

21:00 Monaco-Rennes (Ligue 1) – Dazn

21:00 Bordeaux-Lens (Ligue 1) – Dazn

21:00 Chelsea-Barcellona (Finale Champions League Femminile) – Sky Sport Football

22:30 Cincinnati-Inter Miami (Mls) – Dazn

22:30 Boca Juniors-River Plate (Campionato Argentino) – Sportitalia.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

