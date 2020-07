Juventus Torino Streaming Gratis e Diretta TV – Arbitro Maresca. La 30a giornata di Serie A si apre alle ore 17:15 col 150° Derby della Mole 2020 che si disputerà all’Allianz Stadium a porte chiuse. I bianconeri vengono dalla comoda vittoria di Marassi ai danni del Genoa, e cercano i 3 punti per mantenere almeno invariato il vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la Lazio. I granata, che vivono un periodo nero, martedì scorso sono usciti sconfitti nella sfida casalinga proprio contro i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi, dai quali si sono visti rimontare l’iniziale vantaggio fino all’1-2 finale. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Torino ⚽ streaming e diretta tv.

Juventus Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Cosa succede in casa Juventus? Tra i pali ci dovrebbe essere Buffon, che collezionerebbe la presenza numero 648 in Serie A superando Paolo Maldini. Bernandeschi ancora titolare con Cristiano Ronaldo e Dybala. In mediana invece sentiamo più Rabiot di Matuidi. Nelle file del Torino confermata la presenza di Belotti in attacco accompagnato da Verdi e Ansaldi.

Queste le probabili formazioni di Juventus Torino ⚽:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore Moreno Longo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli.

Dove vedere diretta Juventus Torino Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

La partita di calcio Juventus Torino ⚽ in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

