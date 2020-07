Dove vedere le partite di calcio in tv Derby Juventus-Torino, Lazio-Milan e tutte le altre di oggi sabato 4 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

13:30 Norwich-Brigthon (Premier League) – Sky Sport Football.

13:30 Derby County-Nottingham Forest (Championship) – Dazn.

16:00 Manchester United-Bournemouth (Premier League) – Sky Sport Football.

17:00 Celta-Betis (Liga) – Dazn e Dazn1.

17:15 Diretta Juventus-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Maresca. La 30a giornata di Serie A si apre alle 17:15 col Derby della Mole tra Juventus e Torino. I bianconeri vengono dalla comoda vittoria di Marassi ai danni del Genoa, e cercano i 3 punti per mantenere almeno invariato il vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la Lazio. I granata, che vivono un periodo nero, martedì scorso sono usciti sconfitti nella sfida casalinga proprio contro i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi, dai quali si sono visti rimontare l’iniziale vantaggio fino all’1-2 finale.

Diretta Juventus Torino ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:30 Wolverhampton-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Sassuolo-Lecce (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Valladolid-Alaves (Liga) – Dazn.

21:00 Chelsea-Watford (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Lazio-Milan (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Calvarese. Lazio e Milan chiudono il programma del sabato di Serie A con la sfida dell’Olimpico delle ore 21:45.

I ragazzi di Simone Inzaghi, apparsi un poco meno brillanti dalla ripresa del torneo al confronto con la precedente parte di stagione, cercano i 3 punti per mantenere vivo il sogno scudetto. Vuole vincere anche il Milan, che intende riprendere la corsa ad un posto in Europa league il prossimo anno dopo il pareggio acciuffato in ultimo in casa della SPAL nella partita giocata giovedì scorso.

Diretta Lazio Milan ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Granada-Valencia (Liga) – Dazn.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le altre partite della 30a giornata di Serie A tra cui Inter-Bologna delle 17:15, Cagliari-Atalanta delle 19:30 e il Derby del Sole Napoli-Roma delle 21:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.