Dinosauri in Realtà Aumentata con Google.

Esperienza di realtà aumentata. Google l’ha fatto di nuovo, ora con la sua nuova applicazione di realtà aumentata che ci avvicina al mondo di Jurassic World con i dinosauri. Uscire di casa non è stato così facile negli ultimi mesi, tuttavia, Google ci consente di fare un viaggio nel passato con il suo nuovo software per vedere i rettili giganti che governavano il nostro pianeta migliaia di anni fa.

Google ha lavorato con Universal Brand Development, Amblin Entertainment e Ludia, per portare 10 dinosauri in realtà aumentata dal film “Jurassic World” a Google Search (Ricerca Google). Ora possiamo vedere un T-Rex che cammina nella nostra stanza, un Triceratopo nel nostro giardino o un Velociraptor che cammina per strada.

Vedere questi dinosauri intorno a te è molto semplice, tutto ciò che serve è il tuo dispositivo mobile ed eseguire una ricerca su Google.

Come vedere i dinosauri in realtà aumentata

Per ora ci sono 10 disegni che sono stati inclusi nello sviluppo: Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon e Parasaurolophus.

Qui ti lasciamo i passaggi per divertirti e conoscere queste magnifiche specie preistoriche:

Cerca su Google una delle 10 specie di dinosauri sopra descritte o cerca la parola dinosauro.

Fai clic sul pulsante “Visualizza in 3D”.

Una volta che appare il tuo dinosauro, fai clic su “Vedi nel tuo spazio”.

Autorizza Google a utilizzare la tua fotocamera.

Calibra rapidamente il tuo dispositivo, è molto semplice.

Fatto, apparirà il tuo dinosauro, puoi vederlo in dimensioni reali o su una scala più piccola.

Una cosa estremamente divertente è che puoi anche creare video o ricreare le tue scene preferite dei film di “Jurassic World” con l’opzione di registrazione. Questo progetto è ancora in fase di sviluppo e sono in corso lavori su nuovi modelli di dinosauri che verranno rilasciati in futuro.