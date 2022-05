Ultime Notizie » Come vedere Juventus Inter Streaming » JUVENTUS-INTER Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Finale Coppa Italia 2022

Juventus-Inter Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi 11 maggio 2021 si gioca allo stadio Olimpico di Roma la Finale della Coppa Italia edizione 2021-2022.Sarà il quarto Derby d’Italia stagionale dopo il doppio confronto in campionato e la sfida di Supercoppa italiana, che a gennaio ha visto trionfare i nerazzurri a San Siro. Fischio d’inizio dell’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2 programmato alle ore 21:00. Ecco dove vedere Juventus-Inter streaming e tv.

⚽ Dove vedere Juventus-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Se non siete tra i fortunati proprietari dei biglietti per vedere la partita live allo Stadio Olimpico, quindi, avete l’alternativa per vedere la partita gratis seduti e rilassati sul divano.

⚽ Juventus-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano

La partita Juventus-Inter sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Mediaset Play, servizio streaming gratuito disponibile per pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà vedere il match cllegandosi al sito Sportmediaset punto it. Rojadirecta Online TV o RojaME sono illegali e non si possono usare.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni



L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha segnato in tre delle ultime cinque presenze negli

scontri diretti, con due dei suoi gol che sono arrivati dopo l’ora di gioco. Ad avere segnato anche lui nell’ultima partita è stato il connazionale argentino di Dybala, che ha segnato tre gol contro la Juventus da quando è arrivato in Italia, ogni volta nel primo tempo.

“I dettagli faranno la differenza, sappiamo che ci sarà grande qualità in campo, dovremo essere bravi a gestire gli episodi” ha dichiarato Inzaghi nella conferenza della vigilia. “Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare, contro cui abbiamo sempre fatto bene nelle partite precedenti. Ci vorrà lucidità” ha invece dichiarato Allegri.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, Locatelli, Miretti, Arthur, Nicolussi Caviglia, Aké, Morata, Kean.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vidal, Sanchez, Correa, Caicedo.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini e Preti. Quarto Uomo: Sozza. VAR: Di Paolo. AssistenteVAR: Abisso.