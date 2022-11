Dove vedere Juventus-Inter Streaming Gratis. La 13a giornata di Serie A chiude in bellezza con il Derby d’Italia allo Stadium di Torino in programma alle ore 20:45 di oggi domenica 6 novembre 2022. Questa volta la sfida significherà per entrambe le formazioni l’ultima possibilità per rimettersi in corsa per il tentativo di contrastare il superlativo Napoli di Spalletti. Juventus con 22 punti e reduce da tre vittorie consecutive in campionato (Torino, Empoli e Lecce). Inter davanti a quota 24 punti e si presenta a Torino dopo quattro vittorie di fila (Sassuolo, Salernitana, Fiorentina, Sampdoria). Di seguito le formazioni e tutte le informazioni per vedere Juventus-Inter streaming gratis e video live tv.

Juventus-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Allegri recupera Bremer e Di Maria. Dubbi su Vlahovic, che ha un’infiammazione pubalgica: si deciderà a ridosso del match. Pronto comunque Milik. Dubbio Bastoni, alle prese con la febbre. Il difensore è comunque partito con la squadra. Inzaghi recupera Brozovic, ma il croato partirà dalla panchina. Attacco Lautaro-Dzeko.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore Allegri.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Inzaghi.

Arbitro: Doveri della Sezione di Roma. Guardalinee: Carbone e Giallatini. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Longo S.

Dove vedere Juventus-Inter in TV

Juventus-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca di Juventus-Inter su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini, a bordo campo Davide Bernardi e Giovanni Barsotti.

Juventus-Inter streaming gratis

Juan Cuadrado della Juventus ha segnato cinque gol contro l’Inter in Serie A (record alto personale), tutti in casa. Il suo effetto potrebbe essere però annullato da Hakan Çalhanoğlu, che ha segnato il gol della vittoria per l’Inter in questa partita durante la scorsa stagione, ed ha visto i suoi ultimi quattro contributi in campionato (1 gol, 3 assist) arrivare nelle partite che sono state vinte dalla sua squadra.

per gli abbonati con, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Juventus-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti web di calcio streaming online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo nel cercare la frase “Juventus-Inter Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

L’ultimo successo della Juventus nel Derby d’Italia



Risale al 15 maggio 2021 quando la squadra allenata da Pirlo ha battuto 3-2 l’Inter di Conte. In totale sono 232 i precedenti tra le due squadre con 107 vittorie della Juventus, 68 vittorie dell’Inter e 57 pareggi.