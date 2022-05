Ultime Notizie » Bill Gates » Bill Gates Positivo al COVID-19

Bill Gates, uomo d’affari e filantropo americano al centro delle più disparate teorie del complotto, ha rivelato di essere risultato positivo in un test coronavrus di Covid-19 e di soffrire di lievi sindromi di malattia.

“Ho il supporto di essere vaccinato e con una dose di rinforzo, oltre ad avere accesso ai diritti e a cure mediche eccellenti”, ha scritto il magnate nel suo account Twitter, dove ha dichiarato che rimarrà in quarantena fino a quando non si riprenderà completamente.

“La Fondazione Gates si riunisce oggi per la prima volta in due anni e ho la fortuna di essere nella piattaforma di comunicazione Teams per vedere tutti e ringraziarli per il loro duro lavoro”, ha aggiunto.