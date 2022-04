Ultime Notizie » Biglietti Inter Juventus » Finale Coppa Italia: biglietti Juventus-Inter in vendita dal 2 maggio

Il 2 maggio saranno dispobibili i biglietti di Juventus-Inter dell’11 maggio all’Olimpico, sfida che assegnerà la Coppa Italia 2022, secondo trofeo della stagione. La Lega Serie A ha comunicato tempistiche, modalità di vendita e prezzi dei biglietti, oltre che la suddivisione dei settori dello stadio per le due tifoserie.

Coppa Italia, i settori assegnati ai tifosi di Juve e Inter

I biglietti della Curva Sud andranno ai tifosi della Vecchia Signora, detentrice del trofeo (2-1 sull’Atalanta nella finale Coppa Italia dell’anno scorso con Pirlo alla guida della Juve), settore che abitualmente è occupato dai sostenitori della Roma durante le partite di campionato.

I tifosi juventini potranno scegliere tra Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. I supporters dell’Inter alla parte opposta e potranno quindi acquistare biglietti dei settori Curva Nord, i Distinti Nord, la Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.

Prezzi dei biglietti della Finale Coppa Italia Juventus-Inter

Informando che i titoli di accesso sono nominali e non cedibili, la Lega Serie A ha illustrato

Finale Coppa Italia: dal 2 maggio via alla vendita dei biglietti di Juventus-Inter

anche la gamma dei prezzi dei tagliandi. Si parte dai 35 euro delle due curve ai 50 euro del settore Distinti. Un biglietto in Tribuna Tevere costerà invece 135 euro, mentre per assistere alla partita dalla Monte Mario il prezzo da pagare sarà di 190 euro. I bambini di età inferiore ai 6 anni potranno entrare gratuitamente, senza diritto di posto.

I biglietti saranno acquistabili solo in modalità digitale sulla piattaforma Vivaticket a partire dalle ore 10:00 di lunedì 2 maggio. Per quanto riguarda i tifosi della Juventus fino alle ore 9:00 del 3 maggio la vendita sarà riservata ai possessori della tessera “J1897 Membership”, con un massimo di quattro tagliandi acquistabili. Dalle ore 10:00 del 3 maggio alle 9:00 del 4 maggio si aggiungeranno alla vendita riservata anche i tifosi bianconeri in possesso della “Black&White Membership”. Infine dalle 10:00 del 4 maggio alle 9:00 del 5 maggio spazio anche per gli abbonati della stagione 2019-’20.

Per quanto concerne i tifosi dell’Inter, fino alle 9:00 del 4 maggio la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2019-’20, sempre con un massimo di quattro tagliandi acquistabili, mentre dalle 10:00 del 4 maggio alle 9.00 del 5 maggio si aggiungeranno i soci “Inter Club”, che potranno acquistare quattro biglietti purché regolarmente iscritti alla stagione 2021-’22.