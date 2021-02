Ultime Notizie » Come vedere Juventus Inter Streaming » JUVENTUS INTER Streaming, dove vedere in Diretta TV la partita di Ritorno Semifinale Coppa Italia.

Juventus Inter Streaming Diretta – Alle ore 20:45 di oggi martedì 9 febbraio 2021 si gioca la partita di ritorno della semifinale della Coppa Italia 2020/21. Allo stadio Allianz Stadium di Torino si riparte dal 2-1 ottenuto dalla Vecchia Signora sette giorni sul campo di San Siro: la Juventus di Andrea Pirlo riceve l’Inter di Antonio Conte. I bianconeri hanno vinto la gara d’andata a San Siro grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha ribaltato il goal del vantaggio segnato da Lautaro Martinez. Scopriamo dove vedere Juventus Inter streaming e diretta tv.

Juventus Inter probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Buffon; de Ligt, Demiral, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kuluseveski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Dybala, Ramsey, Bonucci. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez.

Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Alexis Sánchez, Vidal.

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (VAR VAleri).

Dove vedere Juventus-Inter di Coppa Italia Streaming Diretta TV

Juventus-Inter, sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Uno. La partita sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline sono illegali e non si possono usare.

Sarà il derby d’Italia numero 240 tra tutte le competizioni. La Juve guida questa classifica con 109 vittorie contro 72. I pareggi sono 58. Questo sarà il terzo derby d’Italia della stagione dopo quello di campionato e quello dell’andata: il bilancio è di 1-1.