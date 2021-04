Ultime Notizie » Genoa » Juve-Genoa risultato 3-1: Kulusevski Morata McKennie per rimanere a 1 punto dal Milan

DIRETTA JUVE – La Vecchia Signora ha battuto il Genoa in casa per 3 reti a 1 nella 30a giornata di Serie A nella quale tutte le primin classifica hanno vinto, pure il Milan. Tre punti quindi che permettono ai Bianconeri di rimanere al terzo posto in graduatoria ad un punto di distanza dai rossoneri, mentre l’Inter rimane a 12 punti quando rimangono otto partite alla fine del campionato. Sblocca Kulusevski dopo appena 5’, raddoppia Morata al 22′ dopo un palo di CR7 (a secco quest’oggi il capocannoniere che resta fermo a 25 gol, +4 su Lukaku secondo), all’inizio della ripresa accorcia Scamacca. Il tris è firmato da McKennie, appena entrato in campo.

Juventus-Genoa risultato esatto finale 3-1

Marcatori gol: 5′ Kulusevski (J), 22′ Morata (J), 49′ Scamacca (G), 70′ McKennie

(J).

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46′ Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski (68′ McKennie), Bentancur, Rabiot (84′ Ramsey), Chiesa (74′ Arthur); Morata (68′ Dybala), Ronaldo. Allenatore Pirlo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (46′ Ghiglione), Behrami (46′ Pjaca), Badelj, Rovella (63′ Zajc), Zappacosta; Scamacca (70′ Melegoni), Pandev (63′ Shomurodov). Allenatore Ballardini.

Ammoniti: Cuadrado (J), Kulusevski (J), Behrami (G), Rovella (G), Criscito (G), Alex Sandro (J).

Gol e highlights di Juve-Genoa visionabili qui.