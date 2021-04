Ultime Notizie » cagliari » Serie A: Darmian regala la 11a vittoria di fila all’Inter, 1-0 sul Cagliari

DIRETTA INTER – Con un gol di Darmian al 77′ (su assist di Hakimi) l’Inter di Antonio Conte ha battuto a San Siro il Cagliari nell’anticipo di pranzo della 30a giornata di Serie A. Si tratta dell’undicesima vittoria consecutiva in campionato della squadra nerazzurra, la dodicesima a San Siro. Per la squadra di Conte, a 8 partite dal termine del torneo, questi tre punti significano aver messo una serie ipoteca sul titolo finale: il Milan torna a +11 punti di distanza in classifica. Il Cagliari (quarta sconfitta consecutiva) resta terzultimo, in “zona rossa”, a -5 dal Torino che ha una partita da recuperare.

INTER-CAGLIARI risultato esatto finale 1-0

Marcatori gol: 77′ Darmian.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (84′ D’Ambrosio), Eriksen (81′ Gagliardini), Brozovic, Sensi (81′ Vecino), Young (69′ Hakimi); Lukaku, Sanchez (69′ Lautaro).

Allenatore Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani (85′ Simeone), Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan (72′ Asamoah), Nandez (90’+1 G. Pereiro); Joao Pedro, Pavoletti (90’+1 Cerri). Allenatore Semplici.

Ammoniti: Brozovic (I), Nainggolan (C).

Per la quarta volta nella sua storia, l’Inter ha registrato una serie di 12 o più successi consecutivi in casa in Serie A, dopo esserci riuscita nel 1950, nel 1971 e nel 2011). L’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superando il record del Milan, 10 nel 1989/90.