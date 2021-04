Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » JUVENTUS GENOA Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Juventus Genoa Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi domenica 11 aprile 2021 si gioca all’Allianz Stadium di Torino Juve-Genoa con fischio d’inizio alle ore 15 italiane per la 30a giornata di Serie A. La squadra di Pirlo che ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in campionato (è dal 2008 che i bianconeri non registrano quattro successi di fila contro il Grifone in Serie A), affronta quella di Ballardini che tra le squadre contro cui i bianconeri hanno perso almeno una partita in casa in Serie A, il Genoa è quella contro cui la Juventus ha subito in percentuale meno sconfitte interne: 4% (2/53). Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Genoa streaming e tv.

Juventus Genoa Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Genoa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Juventus Genoa Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Genoa in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Genoa non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Genoa Streaming Live: ultime notizie formazioni



Paulo Dybala (Juventus) ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo contro il Napoli, segnando il suo primo gol dopo il 3 gennaio: ciascuno dei suoi tre gol in questa stagione di Serie A è arrivato nel secondo tempo. Nel frattempo, Mattia Destro (Genoa) ha segnato il gol di apertura nei primi 30 minuti nelle ultime tre partite in cui lui è riuscito a segnare. La Juventus ha vinto il 90% delle sue partite casalinghe di Serie A in cui è riuscita a segnare per prima.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Genoa

Chiellini partirà dall’inizio e affiancherà De Ligt al centro della difesa. Lo ha annunciato Pirlo in conferenza stampa. Szczesny titolare tra i pali mentre Dybala partirà dalla panchina. Ci sarà Morata al fianco di CR7. Kulusevski gioca. Con Strootman squalificato potrebbe rivedersi Zajc titolare a centrocampo, ballottaggio Shomurodov-Scamacca in attacco al fianco di Destro. Niente da fare per Czyborra.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Bonucci.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro. Allenatore Davide Ballardini. Squalificati: Strootman. Indisponibili: Pellegrini.