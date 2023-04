Ultime Notizie » 25 Aprile » Addio a Harry Belafonte, il Re del Calypso, cantava Banana Boat Song

Questo 2023 abbiamo dovuto dire addio a celebrità molto importanti. E purtroppo questo 25 aprile il mondo dello spettacolo si veste a lutto, visto che è stato confermato che è morto all’età di 96 anni, né più né meno Harry Belafonte, cantante, attore e attivista sociale.

Secondo il New York Times, Harry Belafonte è morto nella sua casa nell’Upper West Side di Manhattan. Inoltre, questo stesso mezzo menziona che il portavoce di lunga data di Belafonte, Ken Sunshine, ha rivelato che la causa della morte del cosiddetto “re del calypso” era l’insufficienza cardiaca congestizia.

Nato a Harlem (NY) nel 1927 da genitori di origine giamaicana, esordisce come musicista alla fine degli anni ’40. Fece arrivare al grande pubblico la musica caraibica. I primi grandi successi arrivarono con “Calipso” e “Banana Boat Song” nel 1956. Per il suo impegno per i diritti civili e degli afroamericani partecipò alla Marcia per la liberta del 1963. Tenne il suo ultimo concerto nel 2003.