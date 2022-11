Ultime Notizie » Aaron Carter » Musica, morto a 34 anni Aaron Carter (fratello di Nick dei Backstreet Boys)

L’attore e rapper americano Aaron Carter, 34 anni, è stato trovato morto questo sabato in una vasca da bagno nella sua casa nella città di Lancaster, in California. Come riferito dal portale TMZ, le autorità hanno ricevuto una chiamata di emergenza nella quale veniva segnalato che un uomo era annegato in una vasca da bagno.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Omicidi, ma non hanno trovato prove di un possibile crimine.

Aaron Carter, fratello di Nick Carter (nella foto qui sopra), membro del gruppo musicale Backstreet Boys, è diventato famoso alla fine degli anni ’90 come cantante pop, pubblicando quattro album in studio, a partire dal suo album di debutto omonimo nel 1997, quando aveva solo 9 anni.