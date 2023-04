Ultime Notizie » Allunaggio » Luna: Il primo allunaggio privato perde i contatti all’ultimo minuto

La startup giapponese Ispace ha ammesso che il suo lander Hakuto-R apparentemente ha fallito durante il suo tentativo di atterrare sulla superficie della Luna, in quello che doveva essere il primo allunaggio da parte di una compagnia privata.

Il CEO dell’azienda Takeshi Hakamada dopo che il tentativo fallito è stato trasmesso in diretta streaming su YouTube:

“Ora abbiamo perso la comunicazione. Quindi dobbiamo presumere che non saremo in grado di completare la discesa sulla superficie lunare“.

L’azienda ga diffuso un comunicato dove ha ammesso che “per il momento, il Centro di controllo Hakuto-R di Tokyo non è stato in grado di confermare il successo della missione“. Da Ispace hanno sottolineato che i loro ingegneri stanno lavorando per determinare lo stato attuale del dispositivo.

“Ulteriori informazioni sul lander verranno fornite non appena saranno disponibili“, hanno affermato.

La navicella spaziale, lanciata lo scorso dicembre a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9, trasportava un rover lunare progettato negli Emirati Arabi Uniti, oltre a un robot trasformatore dell’Agenzia spaziale giapponese e altri carichi utili.

Il modulo di allunaggio, alto circa 2,3 metri e largo 2,6 metri, ha iniziato a scendere da circa 100 chilometri sopra la superficie lunare, rallentando gradualmente la sua velocità da 6.000 chilometri orari in direzione del cratere dell’Atlante.

Hakamada ha spiegato che gli specialisti della compagnia hanno mantenuto i contatti con l’Hakuto-R fino alla fine del tentativo di atterraggio. “Ciò significa che raccogliamo i dati di volo attuali durante la fase di atterraggio“, ha affermato l’alto dirigente, sottolineando che si tratta di “un grande risultato per le missioni future“.