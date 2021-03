Ultime Notizie » Bahrain » GP Bahrain F1 2021 Streaming Gratis, dove vedere le Ferrari in Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Prende il via la nuova stagione di Formula 1 sul circuito di Sakhir per il GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2021. Energia al massimo in casa Ferrari con il 23enne Charles Leclerc (“Siamo pronti, in questa scuderia bisogna vincere”) e il 26enne Carlo Sainz (“Qui è speciale, un sogno. Voglio godermela”). Occhi puntati sul ritorno di Fernando Alonso (“Voglio tornare a vincere”) e sul debuttante Mick Schumacher, figlio del grande Michael Schumacher.

Il programma del weekend del GP di Sakhir vede le prove libere 1 alle ore 12:30 e le prove libere 2 alle 16 di venerdì 26 marzo. Sabato 27 marzo alle ore 16 italiane ci saranno le qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, la cui partenza avverrà alle ore 17 di

Dove vedere GP Bahrain 2021 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

domenica 28 marzo.

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La replica/differita della gara del GP del Bahrain di F1 2021 è su TV8. Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.