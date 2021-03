Ultime Notizie » Calcio Streaming » DAZN si aggiudica i Diritti TV della Serie A

Trionfa DAZN nell’assemblea della Lega Serie A che ha assegnato i diritti tv del calcio in Italia. Sarà il broadcaster inglese ad avere il pacchetto maggiore (7 partite su 10, le altre 3 saranno in co-abitazione con Sky) per trasmettere tutte le partite di calcio del massimo campionato di calcio italiano nel triennio 2022-2024. 16 voti a favore su 20 (contrari Sampdoria, Genoa, Crotone e Sassuolo) per segnare una svolta nel calcio italiano.

All’annuncio via ANSA ci sono state molteplici reazioni nei social dove gli utenti hano espresso il loro disprezzo per la decisione. E’ risaputo che lo streaming DAZN non funziona bene e in molte occasioni è stato denunciato nella rete il mal funzionamento di DAZN. Però sembra che questo non importi a chi prende poi le decisioni di assegnare i diritti tv.

