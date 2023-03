Ultime Notizie » Bahrain » GP Bahrain F1 2023 Streaming Gratis, dove vedere la Ferrari in Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 2023 – L’anno scorso era stata una doppietta Ferrari (Leclerc davanti a Sainz) e questo week end i milioni di tifosi del cavallino rampante sparsi in tutto il mondo sperano di ripetere i festeggiamenti con l’inizio della nuova stagione di Formula 1 sul circuito di Sakhir (già teatro dei test della scorsa settimana) dove si svolge il GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2023. Scopri dove vedere GP Bahrain 2023 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta.

Sul Bahrain International Circuit che si trova nei pressi della capitale Manama, in mezzo al deserto, si sono già svolte le Libere 1 con Perez su Red Bull che è stato il più veloce (1:32.758), poi il veterano Fernando Alonso e il Campione del Mondo in carica Max Verstappen. Quinta la prima Ferrari con Leclerc, Sainz chiude il gruppo dopo un testacoda. Il circuito è lungo 5,4 chilometri, è caratterizzato da 15 curve molto impegnative che, unitamente alle condizioni ambientali in cui si corre, fanno del GP del Bahrain uno degli appuntamenti più difficili della stagione.

Il programma del weekend del GP di Sakhir 2023



Venerdì 3 marzo: Prove Libere 1 alle 12:30 e Prove Libere 2 alle ore 16:00. Sabato 4 marzo: alle ore 12:30 ci saranno le Prove Libere 3, seguite alle ore 16:00 italiane dalle qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, la cui partenza avverrà alle ore 16 italiane di domenica 5 marzo 2023.

Dove vedere GP Bahrain 2023 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1 2023 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale satellitare 207) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi. Formula 1 in esclusiva su Sky fino al 2027.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La replica/differita della gara del GP del Bahrain di F1 2023 è su TV8. Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.