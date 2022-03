Ultime Notizie » Bahrain » GP Bahrain F1 2022 Streaming Gratis, dove vedere Ferrari in Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Prende il via la nuova stagione di Formula 1 sul circuito di Sakhir per il GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2022. Fino al 20 novembre, saranno 23 i GP in calendario per la F1, 5 di questi (Imola, Spagna, Francia, Monza e Stati Uniti) saranno trasmessi in diretta anche su TV8.

Vederemo la nuova Ferrari correre sul Bahrain International Circuit che si trova nei pressi della capitale Manama, in mezzo al deserto. Il circuito è lungo 5,4 chilometri, è caratterizzato da 15 curve molto impegnative che, unitamente alle condizioni ambientali in cui si corre, fanno del GP del Bahrain uno degli appuntamenti più difficili della stagione.

Il programma del weekend del GP di Sakhir

Venerdì 18 marzo: alle 9:30 ci sarà la conferenza piloti in live streaming su Sky Sport. Poi seguiranno le prove libere: alle 13 le libere 1 e alle 16 le libere 2. Sabato 19 marzo: alle 13 le Prove libere 3 e alle 16 le qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1,

Dove vedere GP Bahrain 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

la cui partenza avverrà alle ore 16 italiane di domenica 20 marzo.

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La replica/differita della gara del GP del Bahrain di F1 2022 è su TV8. Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.