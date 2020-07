DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRIA STREAMING. Dopo 126 giorni per via dello stop forzato per il Coronavirus, la F1 torna in pista per la prima gara del 2020, in vista del GP d’Austria di Formula 1 di domenica al Red Bull Ring il circuito di Spielberg. Dopo le sessioni di prove libere del venerdì, dove Lewis Hamilton si è posizionato davanti a tutti, oggi sabato ci saranno le qualifiche e domenica la partenza della corsa. Scopri dove vedere le Ferrari nel GP Austria streaming e diretta tv.

Dove vedere il GP Austria di Formula 1 2020 in streaming gratis senza usare Rojadirecta.

Potrete seguire il GP d’Austria di F1 in diretta su Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Qualifiche e partenza gara in streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV. Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.

Il programma del GP Austria di Formula 1 2020.



Dopo la terza sessione di prove libere delle ore 12, oggi sabato 4 luglio, si svolgeranno le qualifiche alle ore 15:00. Partenza gara programmata per domenica 5 luglio alle ore 15:10 italiane. Sky continuerà a garantire la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.