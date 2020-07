Napoli Roma Streaming Gratis e Diretta TV – La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma delle 21:45 di oggi, chiude il calendario della 30a giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto affatto bene. I partenopei sono stati seccamente sconfitti nella sfida di Bergamo per mano dell’Atalanta, inoltre dopo la vittoria del Milan di ieri in casa della Lazio hanno pure perso il quinto posto solitario. Male anche i giallorossi, superati in casa 0-2 dall’Udinese al termine di un match giocato in maniera deludente dai ragazzi di Paulo Fonseca. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Roma streaming e diretta tv.

Dove vedere Napoli Roma Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Napoli Roma ⚽ in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Napoli Roma in diretta streaming su SkyGo, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Napoli Roma, formazioni fantacalcio.

Hanno dato esito negativo gli accertamenti cui è stato sottoposto Ospina dopo l’infortunio contro l’Atalanta. Il portiere azzurro osserverà qualche giorno di riposo, In difesa potrebbe partire titolare Manolas. Davanti ballottaggio Politano-Callejon e Mertens-Milik. Mancini torna titolare in difesa, Veretout in mediana e Dzeko in attacco. Sulla trequarti Fonseca sembra intenzionato a puntare su Mkhitaryan e Pellegrini. La terza maglia da titolare se la giocano Perez, Under e Kluivert. Zaniolo torna tra i convocati, come Pau Lopez.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Ospina.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Squalificati: Perotti. Indisponibili: Juan Jesus, Pau Lopez.

Gennaro Gattuso ha affrontato tre volte la Roma in Serie A: per l’attuale tecnico del Napoli due successi e un pareggio. Il primo gol dell’attaccante del Napoli Matteo Politano in Serie A è arrivato proprio contro la Roma nel settembre 2015, con la maglia del Sassuolo.

Dopo essere rimasto a secco nelle prime quattro sfide interne di Serie A contro la Roma, l’attaccante del Napoli Dries Mertens ha trovato la rete nelle ultime due gare al San Paolo contro i giallorossi. L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha segnato quattro gol in quattro gare al San Paolo in Serie A contro il Napoli, frutto di due doppiette. Quella partenopea è anche l’unica squadra a cui ha rifilato due marcature multiple nella competizione.