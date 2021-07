Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » GP Austria F1 Streaming Diretta TV: Oggi Partenza Gara, dove vederla

Diretta Formula 1 2021: GP Austria Streaming Live. 9° appuntamento del Mondiale di Formula 1 stagione 2021 , con il Gran Premio d’Austria in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD. Il leader della classifica piloti Max Verstappen (156 punti) su Red Bull partirà ancora una volta in pole position, dopo quella conquistata sempre qui a Red Bull Ring una settimana fa nel GP di Stiria. Dietro all’olandese scatterà la McLaren di un favoloso Lando Norris e l’altra Red Bull di Sergio Perez.

Dove Vedere Austria GP F1 2021 streaming gratis e diretta tv



Solo quarta Mercedes di Lewis Hamilton e quinta l’altra Stella d’Argento di Valtteri Bottas. Clamorosa esclusione dalle Q3 delle due Ferrari : Sainz partirà 10 per il fatto che ha guadagnato una posizione rispetto ai risultati delle qualifiche, dopo la penalità inflitta a Vettel, Leclerc 12°.

La partenza gara del GP d’Austria di Formula 1 sarà trasmesso in tv in esclusiva sulla piattaforma pay-per-view di Sky. In diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere la Formula 1 con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e a pagamento per tutti con Now TV.