Formula 1 2023 GP Austria Streaming Gratis, dove vedere Partenza Gara Ferrari in TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Il grande Circus della Formula 1 fa ritorno in Europa e si prepara ad affrontare un mese molto intenso per il Campionato del Mondo 2023, con quattro importanti appuntamenti nelle prossime cinque settimane. La prima tappa sarà il Gran Premio d’Austria di Formula 1, nona prova del mondiale 2023, in svolgimento questo fine settimana.

Ferrari alla riscossa sul circuito della Red Bull?

Sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, caratterizzato da rettilinei e frenate difficili, la Ferrari cercherà di confermare le buone prestazioni di Montreal, dove l’anno scorso ha ottenuto l’ultima vittoria. Charles Leclerc e Carlos Sainz puntano al podio e a recuperare punti preziosi per avvicinarsi alla seconda posizione nella classifica costruttori, attualmente occupata da Mercedes e Aston Martin. Inoltre, approfitteranno della seconda Sprint Race della stagione che si svolgerà su questo circuito.

La Red Bull sarà di casa sul proprio tracciato e cercherà di mantenere la sua striscia di successi consecutivi. Dopo aver raggiunto le 100 vittorie nella massima serie automobilistica, la squadra è pronta a superare il proprio record personale, superando la doppia cifra per la prima volta nella sua storia. Max Verstappen è anche in una serie di vittorie consecutive e si avvicina alla classifica dei piloti più vincenti di tutti i tempi, consolidando ulteriormente la sua leadership nel campionato rispetto al compagno di squadra Sergio Perez.

Da notare il nuovo format del weekend austriaco, diverso rispetto ai tradizionali GP, con una sola sessione di prove libere seguita dalle qualifiche del venerdì, che determineranno la griglia di partenza per la gara. Il sabato sarà una giornata separata, con l’introduzione della Sprint Shootout, che determinerà la griglia di partenza per la Sprint Race pomeridiana.

Charles Leclerc (Ferrari) è stato punito dopo la Sprint Shootout

Decisione presa dopo la sessione di qualifica che ha stabilito la griglia di partenza della Sprint Race del GP d’Austria. Il pilota della Ferrari aveva terminato in sesta posizione, dietro al compagno di squadra Carlos Sainz, ma è stato penalizzato per un’infrazione commessa durante il Q1. Durante quella fase, infatti, Leclerc ha ostacolato Oscar Piastri, impedendogli di completare il suo giro veloce. L’errore è stato attribuito al muretto della Ferrari, che non ha avvisato Leclerc dell’arrivo di Piastri. Di conseguenza, il pilota monegasco è stato retrocesso di tre posizioni e partirà dalla nona posizione sulla griglia di partenza. Al suo posto risalgono Fernando Alonso, Lance Stroll ed Esteban Ocon.

La nuova griglia della Sprint Race di Spielberg

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Nico Hulkenberg (Haas)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di tre posizioni

10. Kevin Magnussen (Haas)

11. Alexander Albon (Williams)

12.

Pierre Gasly (Alpine)13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)14. Nyck de Vries (AlphaTauri)15. George Russell (Mercedes)16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)17. Oscar Piastri (McLaren)18. Lewis Hamilton (Mercedes)19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)20. Logan Sargeant (Williams)

Andiamo a scoprire gli orari e dove vedere l’AustrianGP di Formula 1 in streaming e diretta tv.

Orari del Gran Premio d’Austria di Formula 1 2023

Sabato 1 luglio > Sprint Shootout: ore 12:00, Sprint Race: ore 16:30.

Domenica 2 luglio > Partenza Gara: ore 15:00

Dove vedere GP Austria 2023 F1 Streaming Live e Diretta TV



Immagini delle Ferrari nel Gran Premio d’Austria di Formula 1 in diretta tv dal circuito “Red Bull Ring” di Spielberg, sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno.

Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi. Diretta streaming disponibile anche su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207).

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Su TV8 è invece possibile seguire in chiaro qualifiche, Sprint Shootout Sprint Race e gara in differita (canale 8 del digitale).