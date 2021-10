Dove vedere Fiorentina-Napoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 3 ottobre 2021 alle ore 18 italiane per la 7a giornata di Serie A 2021-22. Il Napoli di Spalletti va alla caccia della settima vittoria consecutiva in campionato all’Artemio Franchi, dove affronterà la Fiorentina di Italiano reduce dalla vittoria contro l’Udinese. Di seguito le informazioni per vedere la partita Fiorentina-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Nelle ultime 12 sfide di Serie A al Franchi tra Fiorentina e Napoli, la squadra toscana ha trovato un solo successo (3-0 nell’aprile 2018 grazie alla tripletta di Simeone): sei vittorie azzurre e cinque pareggi completano il parziale.

⚽ Dove vedere Fiorentina-Napoli Diretta TV

Fiorentina-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, accompagnato in cabina di commento da Simone Tiribocchi.

⚽ Fiorentina-Napoli Streaming Gratis

Fiorentina-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Fiorentina-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Vincenzo Italiano tecnico della Fiorentina: “Da parte di Spalletti queste parole fanno un immenso piacere. Penso che lui sta dimostrando di saper dare subito una grande identità, si vede la sua mano, la sua squadra gioca un grande calcio.

Sarà una partita molto difficile contro la prima in classifica e la più in forma del campionato”.

Spalletti tecnico del Napoli: “La Fiorentina è una grande squadra, per me era più una sorpresa negli anni scorsi non essere nelle posizioni importanti, anche perché ha una storia importante determinata dalla passione dei tifosi ed i risultati precedenti. Ora è allenata molto bene, Italiano ha fatto vedere di saper fare questo lavoro, s’è imposto subito in una piazza difficile, un conto è lo Spezia, un altro la Fiorentina, quindi servirà la forza del Napoli nella sua totalità”.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. A disposizione in panchina: Terracciano, Venut, Terzic, Nastasic, Martinez Quarta, Torreira, Ambrabat, Maleh, Benassi, Saponara, Kokorin, Sottil. Allenatore Italiano.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Osimhen, Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Politano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Sozza.

Alternative per vedere Fiorentina-Napoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Fiorentina-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta TV Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.