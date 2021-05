Ultime Notizie » cervello » Ipertimesia: esseri umani con Super Memoria

Una condizione nota come ipertimesia consente ad alcuni individui di godere di una “super memoria“. Lo vorresti? Saresti disposto a pagarne il prezzo? Prima di rispondere, è meglio sapere un po’ di più su quello che è e su tutto ciò che realmente implica.

Cos’è l’ipertimesia e perché sembra darci il potere della “super memoria”?

L’ipertimesia, nota anche come memoria autobiografica molto superiore (HSAM) è una sindrome estremamente rara. Quando si verifica, il malato mostra la capacità di ricordare ogni dettaglio della propria vita fin dalla tenera età. In altre parole, hanno una memoria autobiografica estremamente sviluppata. Uno che, inoltre, non dipende da strumenti come le risorse mnemoniche per entrare in azione. Infatti, non viene attivato o disattivato a piacimento, in modo che gli individui ricordino semplicemente tutto ciò che accade loro, ciò che vedono e ciò che sentono.

Questa sindrome è diventata nota nel 2000 ed è diventata popolare nel 2006 con la pubblicazione della rivista scientifica Neurocase. In esso veniva narrato il caso di AJ, una donna con ipertimesia che era in grado di ricordare fatti sulla sua vita, lunghe citazioni di libri che aveva letto e date di ogni anno con estrema precisione.

Le persone iniziano regolarmente ad avere ricordi di se stesse dall’età di 4 anni. Ma gli individui con ipertimesia hanno una super memoria che porta tutto oltre. Ciò implica che possono avere ricordi anche della loro infanzia profonda (quando sono bambini da 1 a 3 anni). Tuttavia, si dice che i ricordi più dettagliati e vividi di solito si verificano in essi dopo 10 o 12 anni.

È interessante notare che questa sindrome non sembra influenzare tanto la memoria a breve termine, ma è più correlata alla memoria a lungo termine, secondo Medical News Today. Per questo motivo, il ricordo del momento delle persone con ipertimesia potrebbe anche essere paragonato a quello di un normale individuo.

Come sapere se una persona ha una super memoria? Questi sono gli indicatori dell’ipertimesia

Al momento non esiste una forma specifica o un metodo diagnostico chiaro per l’ipertimesia. Per questo motivo, se vuoi sapere se una persona ha o meno una super memoria, sarà necessario osservare vari indizi comportamentali che potrebbero dare indizi a riguardo. Va notato che non tutti gli individui con ipertimesia lo presentano esattamente con le stesse caratteristiche. Tuttavia, ci sono alcuni fattori comuni che sono spesso presenti. Tra questi, possiamo citarne alcuni come:

Pensieri ripetitivi e costanti sul passato.

Capacità di concentrazione profonda e blocco degli stimoli esterni.

Perdita di concentrazione sulla realtà o sul compito svolto a causa della comparsa di pensieri costanti e invadenti.

Allo stesso modo, alcune persone hanno anche raccolte estremamente organizzate e categorizzate di oggetti vari. Questo è presentato come un segno di un possibile disturbo ossessivo compulsivo, sebbene non ci siano ancora prove reali che esista una vera relazione tra i due.

Come diagnosticare l’ipertimesia

Se si verificano queste condizioni, sarebbe opportuno visitare il medico. Ma, come abbiamo detto, non esiste un test specifico per questa condizione. Quindi, per sapere se la persona ha ipertimesia, dovrà mettere alla prova la sua super memoria e sottoporsi a diversi test di scansione del cervello.

I primi prevedono la partecipazione a test come la valutazione della memoria autobiografica. Questo consiste semplicemente in un resoconto degli eventi della vita – che una persona normalmente non sarebbe in grado di ricordare – e che gli scienziati hanno un modo per verificare.

Se la persona riesce a raccontare questi eventi in dettaglio, inizierà a considerare di avere la condizione. Tuttavia, questo non è l’unico test a cui sarai sottoposto. È anche comune eseguire elettroencefalogrammi e risonanze magnetiche per studiare la struttura cerebrale delle persone. Tutto poiché questo di solito è leggermente diverso in alcune aree associate alla memoria quando la condizione è presente.

Perché si verifica l’ipertimesia?

L’utilizzo congiunto di diversi test neuronali per tentare di diagnosticare l’ipertimesia deriva dalla presunta origine di questa super memoria. Al momento, la medicina non è stata in grado di determinare il motivo esatto per cui si verifica l’ipertimesia.

In vari studi, è stato osservato che aree come il lobo temporale, il nucleo caudato, l’amigdala e il lobo parietale sembrano essere più attive e sviluppate nelle persone con questa condizione. Tuttavia, non è stato possibile determinare se l’ipertimesia sia il risultato di questi cambiamenti nel cervello o se tale sviluppo cerebrale si verifichi come conseguenza dell’HSAM.

Oltre a questa possibilità, altre teorie psicologiche propongono che l’ipertimesia sia in realtà una variazione dei disturbi ossessivo-compulsivi. Tutto perché le persone pensano intensamente al proprio passato, il che li aiuta a ricordarlo in modo così dettagliato. A partire da ora, nessuna di queste cause è stata effettivamente dimostrata essere la loro vera origine. Pertanto, possiamo solo aspettare studi futuri che possano approfondire l’argomento.

Ipertimesia: il dono e la maledizione degli eletti

Al momento, secondo il portale del Jamaica Hospital, ci sono 61 persone comprovate HSAM nel mondo. In altre parole, dei miliardi di persone sul pianeta, solo poche dozzine hanno il potere della super memoria che dà l’ipertimesia.

A prima vista, questo potrebbe essere visto come un privilegio. Tuttavia, non tutto è necessariamente positivo. Come esempio abbiamo Rebecca Sharrock, un’australiana di 23 anni a cui è stata diagnosticata nel 2013, che dice di soffrire sempre di stanchezza e mal di testa a causa delle sue condizioni, come riportato da Sarah Keating per BBC Future.

Allo stesso modo, l’americana Jill Price – introdotta per la prima volta come AJ nel 2006 – ha anche segnalato problemi suoi con pensieri intrusivi e ricordi eccessivamente vividi, ha riferito Healthline. Lo stesso problema di Price è stato narrato da Louise Owen, in un’intervista condotta per 60 Minutes nel 2010, secondo Mental Floss. Un pensiero sostenuto anche da HK, un altro ipertimico presentato in forma anonima come caso di studio nel 2012 tramite la rivista Neurocase.

Il prezzo da pagare per avere una super memoria

Come possiamo vedere, le testimonianze di chi possiede questa super memoria hanno dimostrato che l’ipertimesia non è una condizione che offre solo vantaggi. In effetti, ha anche effetti fisiologici come quelli riportati da Sharrock. Tutto perché il corpo è costantemente esaurito nel suo compito di assorbire e immagazzinare tutte le informazioni che lo circondano senza un filtro. Ciò significa che molti ricordi possono non solo riportare i pensieri di un certo momento nella vita delle persone, ma anche i sentimenti ad essi associati. Quindi, pensieri negativi e brutti ricordi intrusivi possono essere un problema costante per l’ipertimesi.

Questo problema può anche essere passato al regno dei sogni, dove i ricordi prendono il controllo e vengono creati sogni lucidi difficili da differenziare dalla realtà. Ciò colpisce i bambini in modo più forte, mentre gli adulti imparano a provare a manipolare le condizioni del sonno. Nel frattempo, sia Sharrock che i suoi colleghi hanno commentato di cercare vari meccanismi per affrontare i ricordi negativi. Di solito questo implica la selezione consapevole dei ricordi e la riaffermazione attraverso ricordi positivi.

Alcune curiosità sull’ipertimesia

Uno dei primi punti che vale la pena chiarire su HSAM è che non è la stessa della memoria eidetica, sebbene possano sembrare simili. In effetti, entrambe sono condizioni naturali che non richiedono strumenti mnemonici per agire. Ma è qui che finiscono le somiglianze. In generale, l’ipertimesia si basa sulla memoria autobiografica – di eventi direttamente correlati alla persona – e funziona meglio a lungo termine. D’altra parte, la memoria eidetica ha una gamma più ampia, consentendo agli individui di ricordare in dettaglio qualsiasi cosa o situazione che vedono, ma per un breve periodo di tempo.

Quindi, sapendo che l’ipertimesia ci dà un super ricordo per la nostra storia, potremmo credere che ci aiuterebbe a chiarirla, giusto? Forse devi ripensarci. Questo perché indagini come quelle pubblicate sulla rivista scientifica PNAS nel corso del 2013 hanno dimostrato che nemmeno la super memoria può salvarci da falsi ricordi. Studi recenti hanno dimostrato che il cervello può modificare i nostri ricordi sia per crearli che per cancellarli e, a quanto pare, nemmeno gli ipertimesi vengono risparmiati da questo dettaglio.

In sintesi

L’ipertimesia o HSAM è una condizione che dà a chi ne soffre il potere della super memoria. Grazie a ciò, hanno una memoria autobiografica superiore che consente loro di avere ricordi dettagliati di tutta la loro vita, inclusa la loro profonda infanzia.

Nonostante sia ben nota, la condizione non ha ancora i propri metodi diagnostici o sintomi comuni. Ciò è dovuto al numero esiguo di casi che possono essere studiati, con 61 in totale in tutto il mondo. Sebbene sia un grande regalo, le persone con ipertimesia non sempre apprezzano la loro super memoria. In effetti, prende costantemente il suo pedaggio, causando loro stanchezza fisica e mentale. Sapendo tutto questo, vuoi ancora avere questo particolare super potere?

Referenze: