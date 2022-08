Dove vedere Fiorentina-Napoli Streaming Gratis. La 3a giornata di Serie A presenta oggi domenica 28 agosto ben 4 partite, tra queste c’è l’interessante sfida all’Artemio Franchi di Firenze tra la Fiorentina di Italiano e il Napoli di Spalletti. Le ultime ore in casa partenopea hanno visto l’ipotesi dell’arrivo di Cristiano Ronaldo con Spalletti che ha dichiarato: “Chiunque vorrebbe allenare CR7, ma la vedo difficile”. L’unica cosa certa per oggi è che il Napoli potrà affidarsi ai suoi tre nuovi arrivi dal mercato: Raspadori, Simeone e Ndombele. E poi vincendo oggi si ritroverebbe solo al comando a punteggio pieno con tre vittorie su tre partite giocate. Di seguito le informazioni per vedere la partita Fiorentina-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Nicolás González della Fiorentina ha fatto un gol ed un assist nell’ultimo scontro diretto, ed ha già segnato in questa stagione facendo il gol decisivo contro il Twente. Dopo avere segnato due gol l’ultima volta, Khvicha Kvaratskhelia è diventato il primo giocatore del Napoli a segnare 3 o più gol nelle sue prime due partite con il club in Serie A. Potrebbe oggi diventare anche il 2° giocatore del Napoli a segnare in tutte le sue prime tre gare assolute in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo José Callejón nel 2013/14.

⚽ Dove vedere Fiorentina-Napoli in TV

Fiorentina-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni, al suo fianco Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

Giacomo Bonaventura ha segnato cinque gol contro il Napoli in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio; tuttavia, non ha realizzato nemmeno una rete nelle sue tre sfide ai partenopei con la maglia della Fiorentina.

⚽ Fiorentina-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



Fiorentina-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.

Giovanni Simeone ha giocato 74 partite e segnato 20 gol con la maglia della Fiorentina in Serie A; la Viola è la squadra con cui conta più gare e più reti nel massimo campionato – l’attaccante del Napoli ha segnato tre gol contro i toscani, due nel 2017 con il Genoa, uno nel 2019 con il Cagliari.

Fiorentina-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

dazn.it) e, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Quello che andrà in scena questa sera al Franchi sarà il confronto numero 145 tra le due squadre nel massimo campionato italiano. Bilancio complessivo sin qui leggermente a favore della Fiorentina in virtù delle 54 vittorie ottenute a fronte di 39 pareggi e 51 affermazioni del Napoli.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: Gaetano. Indisponibili: Demme.

⚽ Alternative per guardare Fiorentina-Napoli in Diretta Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Alternative per vedere la partita Fiorentina-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituiscono i vari motori di ricerca nel cercare la frase “Fiorentina-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.