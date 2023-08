Ultime Notizie » Cinema virtuale » Come guardare Film Gratis su WhatsApp: ecco il trucco

Le innovazioni di WhatsApp continuano a colpire tutti, poiché fanno scomparire la distanza e mantengono la connessione tra i cari. In questa occasione, l’applicazione di messaggistica istantanea leader, di proprietà di Meta, ci porta una novità emozionante: la possibilità di condividere lo schermo durante una videochiamata.

Inizialmente, questa funzione sembra essere progettata per dimostrare l’uso di applicazioni o spiegare qualche processo, ma i creativi della comunità hanno trovato un modo geniale per usarla per guardare film e serie tv streaming insieme al proprio partner o amici.

WhatsApp diventa uno schermo cinematografico?

La premessa è semplice, ma emozionante. Ricordi le serate in cui ti accoccolavi sul divano con il tuo partner, condividendo risate ed emozioni mentre guardavate un film? Ora, grazie all’ultima versione di WhatsApp, è possibile ricreare quell’esperienza, anche quando la distanza fisica si interpone.

Come trasformare una videochiamata in una sala cinematografica a distanza?

Il processo è più semplice di quanto tu possa immaginare.

Apri l’applicazione sul tuo dispositivo e vvia una videochiamata con il tuo partner o amico, come faresti normalmente. Seleziona l’opzione “Condividi schermo“. In fondo allo schermo, troverai l’icona di un telefono cellulare. Toccala per abilitare la funzione. Apri il tuo browser web e seleziona un link di un film o di una serie che desideri condividere. Allo stesso modo, puoi accedere alla tua piattaforma di streaming preferita per riprodurre contenuti da lì. Una volta avviata la riproduzione, entrambi potrete vedere il film o la serie scelta e godervi ogni momento come se foste insieme nella stessa stanza.

Segui questi passaggi per trasformare la tua videochiamata in una serata di cinema virtuale

È importante sottolineare che, per garantire un’esperienza di visione fluida, è consigliabile utilizzare una connessione Wi-Fi stabile. Inoltre, assicurati di avere l’ultima versione di WhatsApp installata sul tuo dispositivo.