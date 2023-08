Ultime Notizie » Videogame Fortnite » Fortnite si prepara al suo evento finale con le prime modifiche allo stage

Primi indizi sull’evento finale della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4 Venerdì 11 agosto 2023 il telescopio ancestrale nella posizione iconica El Artilugio è stato ricostruito e ha emesso un raggio di luce verso il cosmo. È il primo indizio solido dell’evento imminente sotto forma di un cambiamento significativo nella mappa.

Questa è la posizione del telescopio:

Anche i glifi dei Transformers nel tempio di Asentamiento Arbolado si sono illuminati, quindi è un altro indizio riguardo all’evento:

Cosa succederà nell’evento finale della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4 e quando sarà?

La trama di questa stagione ha rivelato che la Dottoressa Slone è sopravvissuta al suo incontro con i Sette nell’evento finale della Stagione 2 del Capitolo 3. Come parte delle sue Missioni di Avventure Brevi, nella Stagione 3 del Capitolo 4 ha ingannato i nuovi personaggi della stagione per aiutarla a ricostruire un “artilugio”, che è l’enorme telescopio che punta verso le stelle.

La Stagione 3 di Fortnite termina il 25 agosto

Capiamo che questo artefatto avrà qualcosa a che fare con l’evento.

Dato che la Stagione 3 termina il 25 agosto, capiamo che l’evento finale dovrebbe svolgersi prima di quella data, a meno che non faccia parte dell’inizio della nuova stagione. Al momento non sappiamo altro.

Quando finisce la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4 e quando inizia la successiva Come si può vedere nella scheda Pass Battaglia del gioco, la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4 termina venerdì 25 agosto 2023 alle 08:00 CEST.

