WhatsApp Web offre ad alcuni utenti la funzionalità più attesa da molti: le videochiamate.

Per ora la differenza tra WhatsApp Web e WhatsApp su smartphone consisteva nell’impossibilità di effettuare videochiamate. Tuttavia, per alcuni mesi, la piattaforma di messaggistica istantanea ha lavorato per cambiare quella realtà per entrare in uno dei mercati che ha generato più denaro durante questa quarantena.

Se WhatsApp riuscisse a offrire un servizio di alto livello, sarebbe in competizione per lo spazio nel campo dove Zoom e Google Meet hanno guadagnato molti follower.

Secondo WABetaInfo, alcuni utenti stanno già godendo di questa nuova funzionalità che è nella sua

Alcuni dettagli che sono già trapelati. Secondo il portale dedicato al filtraggio delle notizie di WhatsApp, alcuni utenti possono già vedere l’icona del video e del telefono nell’intestazione della chat su WhatsApp Desktop. Quando si riceve una chiamata su WhatsApp Web o Desktop, l’utente vedrà una finestra separata in cui potrà accettare o rifiutare la chiamata in arrivo.

La qualità delle videochiamate è sconosciuta perché pochissimi utenti stanno godendo di questa nuova funzionalità che è nella sua fase beta. Pertanto, non esiste ancora una data di rilascio ufficiale per questa nuova funzionalità.