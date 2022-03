Ultime Notizie » Fotocamera WhatsApp » Come attivare la Fotocamera Segreta di WhatsApp

Migliaia di utenti di WhatsApp sono rimasti sorpresi dopo aver appreso dell’esistenza di un trucco segreto che consente loro di abilitare una “telecamera segreta“. Questa opzione è diventata presto una tendenza sui social network, poiché solo pochi utenti ne sapevano l’esistenza. A cosa serve esattamente? Ve lo spieghiamo in dettaglio.

Un dettaglio importante è che questo trucco funziona solo su smartphone che utilizzano il sistema operativo Android. Se utilizzi WhatsApp su un iPhone o un altro dispositivo Apple, non potrai metterlo in pratica. Se sei interessato a impararlo, aggiorna l’app dal Google Play Store.

Primo modo per attivare la telecamera segreta di WhatsApp

Ora, segui questo passo dopo passo:

1) Apri i widget del tuo cellulare. Questo può variare, a seconda della marca del telefono; in alcuni è premendolo per qualche secondo, in altri è pizzicandolo.

2) In basso compariranno tutti i widget che sono stati installati sul tuo smartphone, ma che ancora non utilizzi.

3) Sono separati da categorie, quindi cerca i widget di WhatsApp.

4) Ci sono due widget WhatsApp, il primo ha la forma di una finestra (e serve per visualizzare i messaggi senza entrare nell’applicazione) e il secondo sembra una fotocamera.

5) Seleziona il secondo e trascinalo in una parte vuota dello schermo.

6) Noterai che sullo schermo del tuo smartphone sarà stata creata un’icona chiamata “Fotocamera WhatsApp”.

7) Se premi questa icona, puoi scattare una foto o registrare un video per condividerlo come stato WhatsApp. Cioè, è un modo più veloce per utilizzare questa funzione, senza dover accedere all’applicazione.

Secondo modo per attivare la fotocamera segreta di WhatsApp

1) Tieni premuto il logo WhatsApp su Android.

2) Apparirà il logo “Fotocamera Whatsapp”.

3) Trascinalo all’inizio, per accedere a questa funzione.