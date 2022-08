Ultime Notizie » Netflix » Guardare Netflix in VPN? Ecco cosa succede

Sebbene il catalogo Netflix sia infinito e sia costantemente pieno di nuovi contenuti, questi non sono gli stessi in tutte le parti del mondo. Avrai potuto verificarlo se hai effettuato l’accesso al tuo account se sei in vacanza, ci sono diversi film e serie e, in molti casi, più contenuti. È per questi motivi che molti utenti della piattaforma di streaming utilizzano una VPN (rete privata virtuale) per viaggiare digitalmente verso un’altra destinazione, cambiare regione e provare a guardare questo contenuto.

Netflix ha iniziato a prendere sul serio il problema

Soprattutto dall’anno scorso, Netflix ha iniziato a prendere sul serio il problema, poiché significava anche che molti utenti hanno creato account in luoghi con prezzi molto più bassi a causa del cambio di valuta. Cosa puoi vedere se Netflix ti becca usando una VPN? Fondamentalmente puoi continuare a guardare questi film e serie, però…

La differenza nel catalogo deriva principalmente dalla questione dei diritti di negoziazione. Netflix deve negoziare con i diversi produttori e distributori audiovisivi l’inclusione di questi film nel suo catalogo. Ogni trattativa sui diritti è indipendente, ecco perché puoi vedere un film nel catalogo americano e che non sarà qui né è previsto o che è già uscito in streaming ed è ancora nelle sale del cinema.

Come possiamo leggere su Torrentfreak, nelle dichiarazioni di un portavoce dell’azienda, Netflix non vieta a tutti i contenuti l’accesso tramite VPN e servizi proxy. Gli originali Netflix (come Stranger Things) saranno ancora disponibili, poiché essendo di proprietà della piattaforma non avranno un vantaggio significativo per il fatto che ti trovi in un altro paese.

Streaming di serie TV e film Netflix tramite una VPN: Contenuti di terze parti

Per qualsiasi altro contenuto, se Netflix rileva che stai accedendo tramite una VPN, ti nasconderà i titoli con restrizioni geografiche. Non sembrerà che il contenuto non sia disponibile a causa dell’utilizzo di una VPN o di un proxy, ma Netflix ci renderà direttamente impossibile vedere che questo contenuto esiste.

Se viaggiamo, la regione viene modificata automaticamente, quindi non dovremmo modificare alcun tipo di configurazione del nostro account. In questo caso, avremo senza restrizioni i contenuti del catalogo del paese in cui ci troviamo.

Se stavi guardando una serie che hai lasciato a metà e non è nel catalogo Netflix della tua destinazione, l’unica alternativa sarebbe scaricarla dall’applicazione prima di partire, perché sarà accessibile fino al momento del rinnovo, poiché i download scadono dopo un certo periodo di tempo.

Dopo aver scaricato un titolo sul tuo dispositivo, hai un periodo di tempo limitato per visualizzarlo prima che scada. La quantità di tempo dipende da ciascuna licenza e può variare a seconda del titolo. Allo stesso modo, ti consigliamo di visualizzare questi contenuti offline, in modo che il download non venga invalidato perché non è disponibile nella tua regione di destinazione.